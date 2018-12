Guida ai più bei regali smart ed hi-tech per le festività natalizie del 2018

I più previdenti si saranno già organizzati per tempo in occasione del Black Friday, o del Cyber Monday ma, complice la scarsità d’idee e la frenesia dei tempi moderni, può capitare che qualcuno abbia dimenticato di fare dei regali ai propri cari ed amici, in vista delle festività natalizie, o ai piccoli in vista anche dell’Epifania. Per fortuna, il mondo hi-tech è sempre prodigo di suggerimenti per tutti i gusti, e tutte le tasche.

In tempo di crisi, è bene prestare anche attenzione a come si investe il proprio denaro, anche in tempo di regali. Alcune idee all’insegna del “massima resa, piccola spesa” sono rappresentati dagli speaker, dalle cuffie, e dai power bank. Fresh’n Rebel ha messo a disposizione lo speaker Bluetooth (4.2) RockBox Bold M (in promozione a 60 euro), un parallelepipedo IPX7 in tessuto costeggiato da tasti di controllo audio in gomma e laccetto per il trasporto, con 12 ore di autonomia, e due driver da 8 watt: grazie al microfono, risulta impiegabile per le chiamate in vivavoce, mentre l’Aux ne espande le fonti audio. Per chi ama ascoltare musica con maggior privacy, non mancano le cuffie e le neckband di Meizu e Xiaomi. Molto utile è anche il danese ZENS Powerbank Wireless (60 euro), ricaricabile via Type-C, ed in grado di caricare, nel frattempo, sia via USB normale che via wireless, avvalendosi dei suoi 4.500 mAh di energia.

Sempre molto economici, ma apprezzatissimi dagli amanti della lettura, sono gli ebook reader. Qui, oltre agli onnipresenti Kindle (es. Paperwhite 2018), Kobo (es. Forma o Clara HD), e Tolino, è possibile orientarsi anche sugli outsider inkBook ed Energy. Con qualche decina d’euro in più, sempre nel settore delle mattonelle smart, è possibile puntare ai tablet (es. SmartPad, Archos Oxygen 101 S), o (con una tastiera occultabile o agganciabile) ai convertibili (Mediacom edgeBook, o EliteBook X360 1040 G5).

Salendo di spesa, è possibile smartizzare la casa dei propri cari. Grazie ai Chromecast (2018), ed ai Fire TV stick (2018), si può portare una miriade di contenuti ed app, alle proprie TV tradizionali, comunque sostituibile con modelli già smart (es. i Samsung Frame, che fanno anche da quadro, o le Mi TV) alle quali, per giocare, è possibile connettere consolle moderne, come la Nintendo Switch, o retrò (mini NES o mini SNES, MEGA SG). Muovendosi in giro per casa, si può optare per speaker smart (Fire TV Cube, Huawei AI Speaker, Meizu Gravity, TicHome Mini, Xiaomi Mi Ai Speaker, Google Home Mini e Maxi, Amazon Echo Show) utili anche per coordinare la domotica di casa (es. con le soluzioni Huawei per videosorveglianza, lampadine smart, videocitofono, purificatore d’aria) e controllare, magari, il proprio aspirapolvere robot (iLife V5S Pro).

Naturalmente, nulla di più hi-tech vi è nelle nostre case di un bel portatile, magari come l’elegante MSI PS42, i potenti ed intrattenitivi Xiaomi Mi Notebook Pro GTX e Razer Blade 2018, o il simpatico, leggero, e più accessibile LG Gram 15.

Quando si tratta di festività, è probabile che molti bei ricordi verranno immortalati tramite foto, ed è sicuro che sorgerà l’esigenza di fare gli auguri alle persone care ancora lontane. Perché, dunque, non munirsi di una fotocamera a sviluppo istantaneo, di quelle messe in produzione dalle redivive Kodak e Polaroid. o di un cameraphone top gamma (Galaxy 9, Note 9, iPhone 2018, Mate 20, OnePlus 6T, Xiaomi Mi Mix 3 o Mi 8, il pop-up Vivo Nex, lo slider Lenovo Z5 Pro, il bucherellato Samsung Galaxy A8s, o il quadcamera Galaxy A9)?.

Certo, in mezzo ai bagordi delle feste, sarà necessario anche muoversi. Per recarsi in visita alle persone (magari con un transporter), o anche solo per fare un po’ di sport con cui smaltire i pantagruelici pasti di questo periodo: in tal senso, un must è rappresentato dagli smartwatch, tra cui figurano modelli eleganti (Misfit, Mobvoi, Montblanc), sportiveggianti (Casio, Fossil, Garmin, Fitbit), sia costosi (Apple Watch 4 o Huawei Watch GT) che economici (Gokoo, AllCall, ZeBlade, Alfawise) ma ugualmente ricchi di funzioni (a volte anche telefoniche).

Per i più piccoli, invece, è possibile scegliere un drone (come quelli suggeriti nel 2015), bandando che sia semplice e facile a controllarsi, dei modellini semoventi molto istruttivi (come i Lego Forma), o qualche piccolo androide in forma di robottino (es. BB-8) o cagnolino smart. Troppo complesso? Allora con un videogame handeld, come quelli di Retro-Bit BittBoy, NeoGeo, colmi di giochini molto divertenti e colorati, o qualche gadget, si sarà sicuri di far ugualmente felici i propri ed altrui pargoli.

Ricordiamo. infine, che il Natale è soprattutto una festa all’insegna dei buoni sentimenti, e non tanto del mero consumismo. In tal senso, dunque, perché non fare anche degli acquisti solidali che facciano anche del bene? Con la piattaforma di e-commerce Italianonprofit anche questo è possibile, facendo contenti anche coloro che non riceveranno i nostri regali ma, semplicemente, beneficeranno del relativo acquisto, o li avranno prodotti, come – ad esempio – anche i piccoli artigiani del portale Etsy.