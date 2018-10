Montblanc Summit 2: è lussuoso il primo smartwatch animato dal nuovo processore Snapdragon 3100

In occasione dell’evento Qualcomm nel quale vennero presentate le novità per il mondo dei gadget indossabili, tra i nomi (es. Louis Vuitton e Fossil) che avrebbero adottato il nuovo processore Snapdragon 3100, venne fatto anche quello di un noto marchio della precisione e del lusso, la tedesca Montblanc che, infatti, proprio a metà Ottobre, ha presentato il primo smartwatch munito di tale chip, il Montblanc Summit 2.

Montblanc Summit 2, realizzato anche nella particolare versione “Titanium Sport Edition”, si adatta a qualsiasi polso grazie al diametro da 42 mm ed ai cinturini (intercambiabili) da 22 mm, realizzati nell’elegante pelle o trama milanese e nel più informale e sportivo nylon.

La parte alta utilizza un vetro zaffiro in funzione anti-graffio a protezione del display circolare, formato da un pannello AMOLED da 1.2 pollici, con ottima densità d’immagine (327 PPI): anche il retro adotta il vetro, in tandem con resina ed acciaio, in modo da poter integrare tanto i connettori magnetici per la ricarica quanto il cardiofrequenzimetro ottico. Di lato, come di consueto a destra, una piccola rotellina è circondata da due pulsanti, programmabili per lanciare le applicazioni.

All’interno del suo spessore, pari a 14.3 mm, il citato processore Snapdragon Wear 3100 si avvale di 8 GB di storage, su cui ospitare i dati, il sistema operativo Wear OS 2.1, ed alcune app proprietarie pre-installate a scopo fitness (es. Travel Info o Running Coach), e di 1 GB di RAM per la fluidità operative.

La batteria garantisce un’autonomia di un giorno usando tutte le funzionalità smart, tra cui il GPS integrato, il modulo NFC per i pagamenti via Google Play, i servizi in streaming via Wi-Fi, e le notifiche da smartphone tramite il Bluetooth 4.2. Diversamente, usando solo le funzionalità base, il co-processore di routine QC1110, e la “Time Only Mode”, permettono di coprire agevolmente tra i 4 ed i 5 giorni.

Il Montblanc Summit 2 è già disponibile all’acquisto negli States, con un assortito bouquet di cinturini, e 3 colorazioni dello chassis (nera, acciaio inossidabile, bicolore), ad un prezzo base di 995 dollari.