MEGA SG: ecco la consolle universale, in stile retrogaming, per gli amanti dei titoli SEGA

Il settore del gaming che attualmente sta conoscendo il maggior tasso di crescita, e di consensi, è quello del retrogaming, come dimostrato dalle iniziative di Atari, Neo Geo, Commodore, e Nintendo (mini NES, mini SNES). Lo sviluppatore giapponese SEGA è ancora l’unico a mancare all’appello delle “consolle rievocative”, col suo progetto proprietario rimandato al 2019: nel frattempo, iniziative hardware non ufficiali per cimentarsi nei suoi titoli certo non mancano (SEGA MegaDrive mini o Sega Genesis Flashback) e, tra queste, fra non molto, figurerà anche quella dell’americana Analogue.

L’azienda, fondata nel 2011 a Seattle, USA, quale produttore di componentistica e accessori per i videogiocatori, già da qualche tempo è attiva nel settore delle mini consolle votate al retrogaming e, proprio in quest’ultimo ambito, ha inserito una nuova creazione, la consolle “MEGA SG”, concepita per permettere ai giocatori di oggi di conoscere i successi a 8 e 16 bit del celebre game developer giapponese, attualmente vincolato alle sole iniziative – software – del progetto SEGA Forever e delle raccolte SEGA Genesis Collection.

La consolle MEGA SG non segue l’esempio delle rivali, dotandosi di diversi giochi preinstallati, né l’approccio comune che consente di riprodurre le rom dei vari titoli emulando – lato software – le varie consolle. In questo caso, l’approccio è basato sull’emulazione (“FPGA”) dell’hardware originale necessario a supportare le cartucce, più di 2100, delle vecchie consolle SEGA MegaDrive o (come conosciuto altrove) Genesis.

Con un’ottica di tipo “modulare”, MEGA SG può essere collegato a vari adattatori e, in tal modo, consentire la riproduzione dei supporti ottici per SEGA/Mega CD, delle cartucce per Game Gear, SEGA Mark III o per SEGA Computer 1000 e 3000, e delle curiose Sega My Card usate per distribuire celebri titoli (es. Satellite 7) – a basso costo – nei mercati asiatici.

La nuova consolle MEGA SG, rispetto all’originale SEGA MegaDrive, può essere collegata alla TV via HDMI, in modo da supportare – senza lag – l’erogazione di un miglior segnale audio-video, ed è utilizzabile in tandem con il tradizionale controller M30 8BitDo, qui in versione wireless, da acquistare a parte (24.99 dollari). Attualmente, MEGA SG, la consolle per il retrogaming dei titoli SEGA, realizzata da Analogue in 4 differenti colorazioni (tra cui una bianca), è già in pre-ordine sul sito ufficiale, con la disponibilità effettiva calendarizzata per l’Aprile del 2019, quando sarà in vendita al prezzo di 189.99 dollari.