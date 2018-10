MSI PS42, ecco l’elegante e potente notebook per i creativi

La taiwanese Micro-Star International, nota per il suo impegno nell’hardware da gaming, ha iniziato ad interessarsi piuttosto intensamente anche al mondo dei creativi, sinora appannaggio di Apple e Microsoft (con il nuovo Surface Studio 2): il colosso di Taipei, infatti, ha annunciato l’elegante e potente notebook MSI PS42, ideale sia per chi vuole un device da poter esibire ovunque che per coloro che mirano alla mera sostanza.

Il nuovo MSI PS42 adotta uno chassis in alluminio spazzolato che, oltre ad essere bello dal punto di vista del feel visivo, risulta anche essere resistente, un ottimo dissipatore del calore, riuscendo a contenere sia il peso del terminale (1.19 kg) che il suo spessore (15.9 mm).

Poggiato su una superficie piana ed aperta, l’effetto wow è garantito dall’esilità (5.7 mm) delle cornici che circondano il monitor, un pannello LCD da 14 pollici, meno ingombrante di altri della sua medesima taglia, dotato di risoluzione FullHD ed ottimizzato nella resa cromatica dal sistema interattivo MSI True Color che adegua quel che vediamo alla modalità di utilizzo. Per un’esperienza cinematografica che si rispetti, è di vitale importanza la presenza di un audio surround che qui, in effetti, non manca vista l’adozione della tecnologia Nahimic3.

L’altra metà della “mela” tecnologica rappresentata dal laptop MSI PS42 è costituita da una tastiera migliorata nell’ergonomia, ed affiancata – in basso – da un touchpad reso pratico, nella gestione della sicurezza (accesso con un tocco) e degli spazi – dalla furba inclusione di uno scanner per le impronte digitali.

Al di sotto della “carrozzeria”, il meglio delle opzioni hardware – sostanziate in processori Intel Core i7 di ottava generazione, memorie di archiviazione a stato solido (con storage espandibile grazie al lettore di schede SD) e – a seconda delle configurazioni – in schede grafiche Nvidia – assicura grande e lunga (10 ore d’autonomia) soddisfazione ai creators che, optando per l’acquisto del terminale entro il 31 Dicembre, potranno disporre di un corposo (valore: 349 euro) pacchetto di software Intel per lo svolgimento di mansioni creative in ambito video/foto, musicale, e grafico.

Non mancano anche ottime connettività, tra cui un’uscita HDMI per connettere dei monitor esterni (magari la maxi tv da salotto), un ingresso combo per cuffie e microfono, e porte USB (sia Type-C che 3.1). Il portatile MSI PS42 è già in vendita in Italia, presso gli esercenti autorizzati, con un prezzo ivato e promozionale che parte da 1.199 euro.