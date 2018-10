Kobo Forma, l’ebook reader impermeabile che fa il verso al Kindle Oasis

Dopo le passate indiscrezioni, emerse in seguito a un cinguettio poi rimosso da parte della divisione spagnola, la nippo-canadese Rakuten Kobo ha ufficializzato – tramite il suo CEO Michael Tamblyn – il nuovo ebook-reader “Kobo Forma”, concepito come ulteriore passo verso il dispositivo di lettura perfetto.

Il Kobo Forma, così definito per l’ambizione di concretizzare l’ebook reader ideale, ha un design a cuneo asimmetrico che ricorda molto da vicino quello del Kindle Oasis di Amazon, vista la presenza di un bordo laterale con impugnatura morbida e pulsanti per il cambio pagina. Pur montando un display e-ink Carta HD (1440 x 1920 pixel, 300 PPI) da 8 pollici, pesa meno (197 grammi, – 15% rispetto all’Aura One) dei competitor da 6” (es. Kindle Paperwhite 3) grazie all’adozione della tecnologia Mobius, un sottile strato di plastica inserito nel display, in modo da rendere il device anche molto sottile (160 x 177.7 x 8.5 mm) e resistente agli urti (cadute da 2 metri).

La lettura a bordo vasca è resa possibile nel Kobo Forma dalla certificazione IPX8 (1 ora a 2 metri di profondità), merito del microfilm HZO applicato alle sue componenti principali, mentre il comfort della lettura è assicurato di sera – oltre che dal filtro per la luce blu – dalla retroilluminazione ComfortLight Pro che regola l’intensità dei LED che circondano il display e la temperatura del colore. Di giorno, invece, interviene il software Typegenius a ritagliare su misura l’esperienza del leggere grazie alla possibilità di cambiare gli stili (11) e le dimensioni (50) dei caratteri, oltre che il loro peso e nitidezza. I formati supportati sono i principali, comprensivi – in ottica fumetto – degli archivi CBZ e CBR.

L’interno del Kobo Forma propone una memoria da 8 GB (sufficiente per 6.000 ebook), con la possibilità di variare i libri da leggere tramite il Wi-Fi n, la porticina microUSB, o ricorrendo al Rakuten OverDrive, un sistema di noleggio dei libri dalle biblioteche pubbliche che raccoglie più di 2 milioni di opere digitali fornite ad una rete di 27.000 tra scuole e biblioteche pubbliche da circa 5.000 editori. La batteria, da 1.200 mAh, assicura – secondo l’azienda – un’autonomia di 2 settimane di letture continue.

La prevendita del Kobo Forma inizia il 16 Ottobre, mentre la disponibilità effettiva sul sito ufficiale, da Mondadori e Feltrinelli, è programmata per il 23 Ottobre, con Novembre che ne consentirà l’acquisto anche in altri negozi, in tempo per gli acquisti natalizi: il prezzo è di 279 euro, con ulteriori 49.99 che verranno richiesti per l’acquisto delle Forma SleepCover color prugna o nero utili per leggere col reader appoggiato su una superficie piana (magari con orientamento verticale).