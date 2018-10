Amazon Fire TV Stick 2018: più potente, con migliore antenna Wi-Fi ac, e Dolby Vision

Ad un paio di settimane dal varo di un ampio ecosistema hardware (per domotica e auto) dedicato ad Alexa e dalla stipula di una partnership con Snapchat, Amazon torna a farsi viva con la presentazione del nuovo Fire TV Stick 2018 che, in anticipo sulla terza generazione del Chromecast ed a due anni dalla distribuzione del suo predecessore, punta dritto alla fatta di mercato gestita dall’Apple TV.

Il nuovo dongle Amazon Fire Stick TV 2018 migliora sotto tutti i punti di vista. Il caricamento e la riproduzione dei contenuti vengono sveltiti dall’adozione di un processore quadcore (1.7 GHz) dell’80% più veloce del vecchio modello, con lo streaming nelle zone congestionate che viene ottimizzato dall’adozione di un’antenna di nuova progettazione combinata con lo standard Wi-Fi ac.

In omaggio ai contenuti di Prime Video, Netflix, et similia, il nuovo Amazon Fire Stick TV 2018 introduce tra gli standard HDR supportati anche il Dolby Vision che, ora, fa compagnia ad HDR10 e HDR10+ mentre, in tema audio, non manca la gestione del formato sonoro immersivo Dolby Atmos.

Il telecomando Alexa Voice Remote – sempre utilizzabile per impartire i comandi vocali ad Alexa a un device Echo in modo da avvolgere/far avanzare/riprodurre i contenuti – è incluso nella confezione (benché sia anche acquistabile a parte, a 29 dollari, o in tandem col Fire TV Cube, a 129 dollari) e ora comprende, oltre al Bluetooth, anche i pulsanti fisici per la gestione del volume (mute e livello), e per l’accensione/spegnimento della TV e dei vari impianti stereo compatibili, raggiunti dal suo sensore infrarossi omni-direzionale.

Prezzato a 49 dollari, il nuovo Amazon Fire TV Stick 2018 esordirà in commercio il 31 Ottobre negli USA e, successivamente, prima in India, UK, e Germania (il 14 Novembre) ed, entro la fine dell’anno, in Giappone: per l’Italia, potrebbe esser necessario attendere sino all’inizio del 2019.