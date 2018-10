Kindle Paperwhite: l’ebook reader ora ha più spazio, è impermeabile, e più maneggevole

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, e dei relativi acquisti, anche Amazon sfoggia i suoi colpi da 90 e, dopo il recente tablet Fire HD 8, arriva (dal 7 Novembre, per tamponare il rivale Kobo Forma) il nuovo ebook reader Kindle Paperwhite, migliorato sotto diversi aspetti.

Il nuovo Kindle Paperwhite è più sottile (8.18 mm) e leggero (182 grammi), con il retro morbito al tatto e comodo da tenersi in mano: il display e-ink, un pannello e-ink da 6 pollici (300 PPI), ora è a fil di scocca, ed evita il depositarsi di polvere e residui, anche grazie alla certificazione IPX8, che permette alla scocca del terminale (ora anche più immune alle cadute accidentali) di resistere – per un’ora – alle immersioni in acqua sino due metri di profondità.

La lettura, possibile anche al buio grazie ai 5 LED posti lungo la cornice, e regolabili nell’intensità per leggere anche sotto la luce del sole senza riflessi, è agevolata dal software che permette di regolare i font, la loro dimensione/interlinea, e l’orientamento del testo (scelte che possono essere salvate in configurazioni personalizzate da richiamare al volo).

Grazie alla funzione “Word Wise” è possibile tradurre al volo termini stranieri ed ottenere le definizioni delle parole dalla Wikipedia, mentre “Whispersync” permette di sincronizzare l’ultima pagina letta per riprenderla, ad esempio, dall’app per smartphone. Non manca, sempre in ambito software, una rivista pagina Home, con l’immediato accesso ai titoli del Kindle Store, ed a quelli contenuti negli abbonamenti Kindle Unlimited e Prime Reading, più un sistema di suggerimenti basato sulla cronologia.

I testi vengono memorizzati su una memoria che sale ad 8 GB (129.99 euro), sufficiente per circa 7.000 ebook ma, volendo, è possibile optare per il modello da 32 GB (159.99 euro), cadenzato anche in una variante con connettività mobile gratuita (229.99 euro). Col nuovo Kindle Paperwhite, infine, arrivano anche le nuove custodie ufficiali, acquistabili in varie colorazioni, e materiali (es. resistente all’acqua, in pelle grezza o tradizionale, da 29.99 a 49.99 euro cadauna).