Regali di San Valentino: alcuni consigli hi-tech per Lui, Lei e la coppia

Nonostante manchino ancora pochi giorni a San Valentino è ancora possibile scandagliare negozi ed e-commerce alla ricerca di regali hi-tech per il Lui e la Lei della coppia, come nel caso dei prodotti suggeriti nel breve, quanto abituale, recap proposto in base ai gadget più interessanti emersi di recente.

In genere, quando si tratta di scegliere uno smartwatch per il proprio Lui, è facile andare sul sicuro optando per qualcosa che stimoli il suo senso avventuroso e, in tal senso, Garmin (col suo Tactix Delta per la fascia alta) o Lenovo (con recente Ego in stile G-Shock) rappresentano delle opzioni alquanto suggestive. Lanciato appena a Luglio, il muscoloso gaming phone Black Shark 2 Pro ha rappresentato a lungo lo smartphone più potente dello scorso 2019: tuttavia, non mancano gli utenti che gradirebbero poter vantare una sorta di supervista, quale quella assicurata dal notevole 108 megapixel dello Xiaomi Mi Note 10, o coloro che amano sentirsi uomini d’affare inside, pronti a stilare nuovi contratti a suon di pennino, grazie al recente Motorola G Stylus.

Per la Lei della coppia, è possibile orientarsi sui gioielli smart di Bellabeat, disponibili in Italia da ormai un anno, formati da smartwatch e braccialetti intelligenti, anche per occasioni eleganti, sempre calibrati sulle esigenze del pubblico femminile. Diversamente, nell’eventualità che la propria dolce metà sia esperta o amante del make-up, è possibile regalarle lo specchio smart allestito da Xiaomi (Xiaoyue LED Makeup Mirror) che, animato da una batteria, riesce a garantire, su 3 diverse intensità, quasi (95%) la stessa illuminazione diurna, senza preoccuparsi di eventuali ritocchi necessari nel cuore della giornata, essendo lo stesso molto trasportabile e dotato di un risparmio energetico smart (dopo inattività o a carica residua bassa). Pollice verde? Anche le fanciulle amanti (o presunte tali) della flora domestica potranno essere omaggiate, grazie alla fioriera smart LUA di Mu Design, capace di aiutare anche la giardiniera più inesperta grazie ad una comunicazione emozionale gestita via emoji, ognuna delle quali chiarirà se la pianta, in fase di crescita, abbia bisogno di più luce, di un ambiente più umido, o di maggior acqua, etc. Ovviamente sarà impossibile separare la propria Lei dallo smartphone, specie nel caso si decida di regalarle quello dedicato a Sailor Moon, realizzato qualche anno fa da Meitu, ora partner di Xiaomi.

Nel mare magnum della tecnologia, è impossibile non annoverare anche quei regali che possono andare bene per l’uno o l’altro componente della coppia. Gli ebook reader, in questo caso, sono sempre un’ottima scelta, come nel caso dell’evergreen Kindle PaperWhite, o delle ultime proposte di Rakuten targate Kobo o Tolino.

Nell’eventualità che si sia desiderosi di un selfie di gruppo, un’idea originale potrebbe sostanziarsi nel drone tascabile DJI Spark, autonomo per 16 minuti, capace di decollare e atterrare nel palmo della mano: in fase di volo, può scattare foto in HD identificando i soggetti dal volto o via gesture. I risultati magari di un bel weekend fotografico, ottenuto con tale supporto, potranno essere letteralmente immortalati, su carta, ricorrendo alla stampante istantanea, ovviamente mini e smart, Instax Mini Link, messa a disposizione dalla giapponese Fujifilm.

Quando si è un geek, la cosa migliore che possa capitare è che anche la propria metà lo sia: dunque, perché non regalare e regalarsi un paio di occhiali smart Bose Frames? Questi ultimi erogano la musica dalle stanghette direzionali, usate anche per ricevere le risposte, all’insegna di una AR acustica, alle domande fatte al proprio concierge virtuale di riferimento.

Il gaming, anche in una coppia, non può mancare, dacché – è notorio – nel caso delle sfide crea un clima di indiscussa complicità. Tra le consolle moderne, una delle più versatili ed accessibili, consigliabile per stide tete a tete, è rappresentata dalla Switch di Nintendo. Tuttavia, il fascino del retrogaming è indiscutibile e, quindi, i più nostalgici potranno facilmente propendere per il Sega Genesis Flashback.

Infine, un’idea carina, per la coppia molto romantica, è senz’altro costituita dal Pixel Lovebox: si tratta di un cubo in legno di faggio, con un cuore rosso pixellato, e un tettuccio OLED che, alla ricezione di messaggio dalla propria metà (previo collegamento mediante Wi-Fi monobanda e app iOS/Android a far da ponte), si illumina nel visualizzarlo.