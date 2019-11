Instax Mini Link: da Fujifilm la stampante istantanea con feature smart

Il ritorno al supporto fisico non sta risparmiando alcun settore, dal gaming a quello della musica: lo stesso discorso vale per l’ambito fotografico, ove il ritorno in auge della stampa istantanea ha dato via a fotocamere con tecnologia Zink (zero inchiostro), come la Kodak Smile Classic, o a stampanti istantanee per smartphone, come la Fujifilm Instax Mini Link.

Rispetto alla “cugina” Instax Mini LiPlay, la Mini Link si occupa solo da fare da periferica di output per lo smartphone, al quale si connette via Bluetooth: a quel punto, l’utente – ricorrendo all’applicazione Instax Mini Link, per Android e iOS, potrà correggere le foto scattate col telefono, migliorandone la temperatura del colore, la luminosità, il contrasto, ed applicarvi dei bordi, scelti in una nutrita galleria ad hoc.

All’interno della medesima applicazione, capace di trasferire le foto in stampa in 12 secondi, la funzione “Video Print” consente di estrarre un fotogramma da un video, e di procedere a immortalarlo in qualche fermo immagine, mentre il clou del divertimento si ha con la modalità “Party Print”.

In virtù di quest’ultima, sino a cinque utenti, ognuno col proprio smartphone dotato della stessa app, potranno inviare un’immagine alla stampante (anche scelta in modo automatico, optando per la surprise mode, onde ottenere un risultato più imprevedibile) il cui esito si esplicherà – in sede di stampa – sotto forma di mosaico. Con “Match Test“, invece, sarà possibile essere confrontati con i propri amici per un test di compatibilità il cui esito speciale ed a sorpresa apparirà in forma di stampa istantanea.

Ricorrendo ad un’altra app, Fujifilm Camera Remote, la stampante istantanea Instax Mini Link, invece, può essere configurata quale terminale di stampa per alcune fotocamere compatibili, quali le Fujifilm GFX System ed X Series: concepita nelle livree bianca, rosa, e blu, ed utilizzabile anche con le nuove pellicole a coda di sirena (“Mermaid Tail”), così chiamate per l’effetto Glossy sulla cornice, la stampante istantanea smart Instax Mini Link di Fujifilm è acquistabile al prezzo ufficiale di 119.90 euro