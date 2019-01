CES 2019: Kodak presenta la nuova serie Smile con 2 fotocamere istantanee ed una stampante da tasca

Anche il mondo della fotografia in salsa vintage ha trovato la sua rappresentanza, allo stand 6744 del CES 2019 di Las Vegas, grazie al distributore C&A Global che, dopo l’anno scorso (es. Mini 2 Photo Printer), è tornato all’importante fiera dell’elettronica di consumo per presentare altri nuovi prodotti brandizzati Kodak, tra cui fotocamere a sviluppo istantaneo e stampanti portable.

Ormai da tempo, il marchio Kodak è tornato in auge, ed è finito su diversi prodotti, certo ben differenti rispetto alle fotocamere. Al CES 2019, infatti, è capitato di notare il celebre brand su telecamere di sicurezza e baby monitor, all’interno della serie Kodak Cherish, su cornici digitali, e molto altro (compreso l’abbigliamento della serie Apparel). Tuttavia, com’era lecito attendersi, la maggior attenzione del pubblico si è avuta quando si è iniziato a parlare di fotografia.

La Kodak Smile Classic Instant Print Digital Camera, prezzata a 150 dollari, è una canonica Instant Camera che, nel design, anche vista la presenza del mirino pop-up, rievoca l’era delle Polaroid: le foto, ed i selfie grazie al timer da 10 secondi, possono essere scattate sul momento, ma le immagini possono essere acquisite anche dalle schedine microSD, e – via Bluetooth – dal proprio smartphone, grazie all’app mobile (iOS/Android) Kodak Instant Print Companion. La stampa avviene su fogli di taglia 10.7 x 8.9 cm, realizzati in carta impressionabile Zink (rivestita di cristalli che, inerti, assumono una data tonalità in base al calore generato dalla fase di stampa).

Tecnicamente parlando, la Kodak Smile Instant Print Digital Camera, listata a 100 dollari, mutua le funzionalità dell’altro modello, sempre con il Bluetooth, il Flash automatico, il timer da 10 secondi, e la stampa su carta Zink: tuttavia, per il resto, è una più moderna fotocamera digitale, seppur ultrapiatta con, da una parte, un mirino View Finder LCD e, dall’altra, un obiettivo da 10 megapixel.

Sempre all’interno della linea Smile, Kodak ha inserito anche la Instant Digital Printer, una stampante tascabile, sempre prezzata sui 100 dollari, concepita espressamente per stampare, all’interno di un design dalle linee pulite, le immagini o i fotogrammi tratti dal proprio cameraphone o smartphone, avvalendosi dell’azione combinata di Bluetooth ed app mobile.