Tolino: pronto un nuovo assortimento di ben 4 ebook reader, con Android

Da ormai qualche anno, il brand tedesco Tolino Alliance (originariamente attivo in Svizzera, Austria, e Germania) non faceva più parlare di sé nel ramo degli ebook-reader, con l’unica alternativa europea del settore che sembrava aver ceduto nella tenzone ai rivali Kindle di Amazon, e Kobo di Rakuten che, tra l’altro, nel 2017, ne è diventato il produttore e gruppo controllante. Ora, in ottica di rilancio, in occasione della fiera del libro di Francoforte, Tolino ha annunciato una nuova line-up di prodotti, i Tolino Page 2, Shine 3, Vision 5, Epos 2, alquanto simili ad analoghi modelli della controllante, dai quali divergono principalmente per il sistema operativo (Android vs Linux).

Il modello base del nuovo roster di e-reader “europei” brandizzati Tolino è il Tolino Page 2 (179 grammi, affine al Kobo Clara HD per estetica e all’Aura Edition 2 per sostanza) che, sotto il display e-ink Carta da 6 pollici, risoluto a 768 x 1.024 pixel (addensati con un valore di 212 PPI), e retroilluminato, cela un processore da 1 GHz, il chip NXP i.MX6 che, nello specifico, fa affidamento su 512 MB di RAM, stoccando i dati su 8 GB di storage. Con un’autonomia affidata alla batteria da 1.000 mAh, capace d’essere ricaricata via microUSB, il Tolino Page 2 si collega ad internet, anche per scaricare le app, via Wi-Fi n.

Computazionalmente, il modello seguente, ovvero il Tolino Shine 3 (166 grammi, affine al Kobo Clara HD), condivide lo stesso hardware in termini di processore e memorie. Il display, sempre un pannello e-ink Carta da 6 pollici, però, ha una qualità visiva migliore, grazie alla risoluzione di 1.072 x 1.448 pixel ed alla relativa densità di pixel, pari a 300 PPI. Sempre caricabile via microUSB, in questo caso la batteria bilancia la maggior resa visiva crescendo sino a 1.200 mAh.

Un deciso salto in avanti si ottiene col più grande (anche nel peso, pari a 195 grammi) Tolino Vision 5 (somigliante al Kobo Libra H20) che, all’interno di un telaio impermeabile IPX8 (sino a 2 metri di profondità, in acqua dolce, per 1 ora), pur confermando la scheda computazionale dei predecessori, la medesima batteria, e soluzione connettiva (con 25 GB di cloud storage), si avvale di un display e-ink Carta più esteso, da 7 pollici: quest’ultimo, risoluto a 1.264 x 1.680 pixel (con 300 PPI), permette anche di regolare il tono della luminosità (SmartLight), e supporta il cambio pagina via tasti fisici sul lato.

Il Tolino Epos 2 (195 grammi, corrispettivo del Kobo Forma) è il modello top del gruppo, anche in questo caso con una forma ergonomica in fase di impugnatura, grazie al lato destro che, in più, funge anche da sede per i pulsanti cambio-pagina. Sempre impermeabile IPX8, e con connessione Wi-Fi n, condivide col Vision 5 la batteria, e con i fratelli di assortimento il gruppo elaborativo. Il display, però, migliora ulteriormente sia nelle dimensioni, 8 pollici, che nella qualità visiva, col pannello e-ink Carta di tipo Mobius risoluto a 1.440 x 1.920 pixel (con 300 PPI).

In termini distributivi, in attesa di notizie specifiche per l’Italia, Tolino Vision 5, Shine 3 e Page 2 arriveranno in commercio in vari paesi del nord Europa il 20 Ottobre, rispettivamente a 180, 120 e 90 euro, mentre l’Epos 2 sarà venduto a 299 euro.