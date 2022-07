WhatsApp: in roll-out miglioria messaggi effimeri, in sviluppo Reactions rapide lato mobile

Ascolta questo articolo

Ultimamente, sono molti i cambiamenti per i quali WhatsApp ha attirato su di sé le attenzioni dei media, basti pensare ai gruppi da 512 membri, all’arrivo delle Reactions per tutti, con successiva possibilità di usare tutte le emoji per reagire ai messaggi. La piattaforma, che sta portando avanti lo sviluppo del suo piano d’abbonamento premium, non ha dimenticato l’interesse degli utenti per l’uso del proprio account su un secondo dispositivo mobile, ma anche tanti piccoli affinamenti, tra cui quello che prevede la didascalia per l’invio dei file, nuove misure per la privacy degli aggiornamenti di stato (presto anche in forma di note vocali), etc.

Il fiume in piena della creatività di Menlo Park non si è però arrestato qui, come dimostrato innanzitutto dalla recente analisi condotta dai leaker di WABetaInfo sulla release beta 2.22.16.8 di WhatsApp per Android.

In tale versione sperimentale, ad alcuni utenti, con successive attivazioni in predicato di avvenire nelle prossime settimane, è stata concessa in dote una miglioria alla funzione “vanishing messages”, cioè dei messaggi a tempo, che scompaiono trascorso un particolare range temporale settato dall’utente nelle sue impostazioni sulla privacy. Sino a poco fa, il timer predefinito di quest’impostazione (con opzioni da 24 ore, 7 giorni, 90 giorni), impattava solo sulle nuove chat mentre, con la novità in rilascio parziale, diventa possibile coinvolgere nell’autocancellazione temporizzata più chat, comprese quelle già esistenti i cui nuovi messaggi spariranno dopo quanto stabilito dall’utente.

La successiva beta 2.22.16.10 di WhatsApp per Android ha permesso, sempre grazie al reverse engineering di WABetaInfo, di scoprire lo sviluppo in corso di una funzione, in questo caso quindi non ancora palese, già presente in un’altra app di Meta Platforms, Instagram.

Nello specifico, si tratta di un qualcosa di già avvistato ad Aprile, “a bordo” di una versione Desktop di WhatsApp e, a quanto pare, nel frattempo, transitata anche nel codice della controparte mobile per il robottino verde, sostanziata nelle reazioni “rapide” agli aggiornamenti di Stato (simili a quelle indirizzate alle Storie di Instagram) conferite (per poi essere visualizzate in chat) tramite un panel di 8 emoji che, secondo gli screenshot attualmente estratti, si sostanzierebbero nella faccina che ride con gli occhi a cuore, in quella con le lacrime di gioia, nel party popper, nel punteggio di 100, nelle mani che applaudono, nella faccina con la bocca spalancata dalla sorpresa, nella faccina che piange, e nell’icona delle mani giunte in segno di preghiera o ringraziamento.