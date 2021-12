WhatsApp: nuovi cambiamenti per i messaggi effimeri

Sempre impegnata in nuovi aggiornamenti, WhatsApp ha avviato, con l’ultimo update distribuito per Android e iOS (mediante un processo di attivazioni in corso), il rilascio di maggiori opzioni di funzionamento per la funzione dei messaggi effimeri, nota anche come “messaggi che scompaiono” o “disapperaring messages“.

Tale funzione, introdotta nel Novembre del 2020, si è poi evoluta sino ad abbracciare i media delle foto e dei video, mediante lo spin-off funzionale noto come “View Once“, in base al quale certi media scompaiono dopo una sola fruizione all’uscita dalla chat. Ora, con il nuovo update, diventa innanzitutto possibile impostare, per default, la natura di messaggi effimeri a ciò che si scambia (inteso come messaggi inviati e ricevuti) nelle nuove chat individuali, con la premessa che nulla accadrà per quelle già in corso (i cui messaggi quindi non spariranno), che sarà comunque possibile screenshottare i messaggi anche nella situazione di condivisione effimera, e che – in ogni caso – si potrà disattivare la funzionalità poi per specifiche chat.

Un capitolo a parte meritano le chat di gruppo, per le quali l’admin può stabilire se solo gli amministratori possano attivare tale funzione, o se possano farlo tutti: nel secondo caso, “qualunque partecipante può attivare i messaggi effimeri.”

Per fare ricorso a questa parte di novità (o per disattivarla), il percorso da seguire prevede che si apra la chat, individuale o di gruppo, e che si tocchi il nome del contatto o della conversazione collettiva: a quel punto, toccando “Messaggi effimeri” e fornendo conferma su “continua” si potrà scegliere l’opzione temporale, cioè il tot di tempo scaduto il quale i messaggi si auto-cancelleranno. Attivata la funzione, nelle chat apparirà un avviso, che preciserà il fatto che sia in vigore la funzione dei messaggi effimeri, con la sottolineatura che la stessa sia operativa per impostazione predefinita (onde assicurare che non vi sia nulla di personale).

Nel medesimo aggiornamento, quale part “two” dell’implementazione, arrivano in dote altre due opzioni di scelta temporale per i messaggi effimeri: a quella già esistente dei 7 giorni, si aggiungono ora anche le scelte “90 giorni” e “24 ore”: per utilizzare (e disattivare) questa nuova opportunità, basta avviare WhatsApp, entrare nelle impostazioni tramite l’icona a sandwich dei 3 puntini in alto a destra. Quvi giunti, sarà sufficiente entrare in Account, Privacy, Messaggi effimeri, Timer Predefinito messaggi, ed effettuare la propria scelta (appunto tra le opzioni 24 ore, 7 giorni, 90 giorni, e No).