WhatsApp: in roll-out i messaggi che scompaiono dopo una settimana

Dopo l’ultimo update, in ragione del quale era stato messo a disposizione degli utenti un simpatico pacchetto di adesivi, ed il pulsante per lo shopping, Menlo Park torna in campo con una novità di quelle “pesanti”, con il rilascio di una versione beta di WhatsApp, release number 2.20.206.9, apportatrice di una funzione molto attesa.

Secondo quanto rende noto il gruppo di leaker WABetaInfo, la versione beta appena rilasciata da WhatsApp (inizialmente per Android, ma presto anche per iOS via TestFlight) predispone all’uso dei messaggi effimeri che, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, sarebbero appunto stati rilasciati entro fine mese, con numerose eccezioni nel loro funzionamento. Nello specifico, l’opzione dei messaggi effimeri, attivabile chat per chat da chiunque (ma in quelle di gruppo solo dagli admin), prevede che la citazione di un messaggio effimero ne conservi la leggibilità oltre i 7 giorni, che l’inoltro di un tale messaggio in una chat di gruppo non abilitata a tale funzione porti alla conservazione del messaggio (il cui contenuto, in ogni caso, può sempre essere copiato, fotografato, o screenshottato).

Sempre da tenere presente, è il fatto che un messaggio effimero resterà leggibile nell’anteprima delle notifiche anche oltre 7 giorni, se il destinatario non avrà nel frattempo effettuato l’accesso all’app e, nell’eventualità che un backup includa anche messaggi di questo genere, gli stessi resteranno salvati sino al momento in cui il ripristino “rimetterà” in moto WhatsApp.

Per appurare l’eventualità di essere già stati abilitati, via attivazione da server remoto, alla funzione che permette di cancellare i messaggi, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo, trascorsa una settimana, previa installazione delle beta di cui sopra (dalla repository online di ApkMirror o dal Play Store stesso, se iscritti ai beta tester dell’app), è sufficiente toccare il nome del contatto, o della chat, all’interno di una conversazione.

Quivi giunti, occorre cercare una voce che, in inglese, è resa con la dicitura di “Disappearing Messages” (messaggi che spariscono): attivata (o disattivata) la funzionalità, l’utente verrà avvertito mediante un messaggio di stato che comparirà in chat, mentre un apposito quanto eloquente badge effigierà ogni utente che avrà attivato la funzione dei messaggi effimeri.