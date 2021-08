WhatsApp avvia il roll-out per la funzione View Once

Al fine di implementare nuove funzionalità con le quali tamponare la concorrenza delle app rivali, WhatsApp testa spesso novità, come la funzione del backup crittografato sul cloud (sparita dopo pochissimo): proprio una delle funzioni testate su Android e iOS di recente, quella nota come “View Once”, è stata appena soggetta al rilascio definitivo (destinato a completarsi entro una settimana).

Secondo il quartier generale della piattaforma, View Once risulta concepita non solo per tutelare la privacy (anche se non protegge dagli screenshot e dalle foto scattate al materiale “univocizzato”), ma anche per fare ordine negli smartphone, visto che le foto e i video condivisi in chat rubano spazio in locale, creano disordine nelle Gallerie / Rullini (con i cloni sharati) e creano copie ulteriori di contenuti che, a volte, possono essere sensibili.

La funzione da oggi in rilascio, nota come View Once, avvistata anche nella beta 2.21.15.11, prevede che un contenuto multimediale inviato come “Visualizza una volta” si autocancellerà dopo che un utente l’abbia fruito e sia uscito dalla chat (con annessa notifica di aperto che arriverà al mittente): in più, un contenuto inviato in questo modo non potrà essere inoltrato, condiviso, salvato nella Galleria, o messo tra i preferiti.

Nel caso il contenuto inviato su WhatsApp in questa modalità non sia visionato, dopo 14 giorni sparirà comunque dalla chat mentre, in relazione ai backup, il discorso cambia a seconda che sia stato aperto o meno. Nel caso non sia stato aperto, il contenuto View Once inviato al backup, al ripristino supporterà la funzione della scomparsa mentre, nel caso sia stato già aperto, al ritorno dal backup non supporterà l’autoscomparsa.

Per usare la funzione View Once, ricorda infine WhatsApp, nel caso si sia stati già abilitati, i passi da seguire sono semplici dacché basta toccare l’1 inserito nel conto alla rovescia nel form d’invio del contenuto multimediale scelto.