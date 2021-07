WhatsApp: in roll-out tante novità sia per iOS che per Android

Ultimamente alle prese con un fastidioso bug (a quanto pare poi corretto con la beta Android 2.21.3.13), che allo scattare di una foto dallo Status o da una conversazione, mostrava una sorta di zoom automatico che, per fortuna non compariva in fase di visualizzazione), la messaggistica istantanea di WhatsApp ha rilasciato diversi aggiornamenti, sia per iOS che per Android.

Nel mentre, secondo l’utente @Skyking469, WhatsApp ha guadagnato, per tutti, una nuova interfaccia delle chiamate, in stile FaceTime, che permette anche di trasformare in “di gruppo”, in un secondo momento, una chiamata avviata come one-to-one, aggiungendovi dei partecipanti, Menlo Park ha rilasciato uno specifico update per iOS, che aggiorna la piattaforma alla release 2.21.140.

Grazie a tale mossa, arriva in dote il nuovo sistema di gestione (reversibile) delle chat archiviate, che non tornano in primo piano al sopraggiungere di un messaggio nuovo al loro interno ma, soprattutto, viene implementato un completamento della funzione che permetteva di aggiungersi in un secondo momento a una chiamata di gruppo: ora, infatti, è anche possibile assentarsi da una group call, e ritornarvi successivamente, dalla schermata delle chiamate.

In più, un sistema di suggerimenti, che entrano in gioco quando si digita un messaggio, permette ora di trovare più facilmente uno specifico sticker tra quelli scaricati (es. quello celebrativo dello scorso World Emoji Day).

Dulcis in fundo, per non lasciare al palo gli utenti del robottino verde, WhatsApp, che con la beta 2.21.15.10 ha esteso a un maggior numero di utenti la sperimentazione dell’account multi-device, si è già aggiornata alla successiva beta 2.21.15.11: come noto, nel caso un video o una foto visibili per un solo giorno non siano aperti per 14 giorni, scadono, e non possono più essere fruiti. Quando ciò accadrà ora arriverà una notifica in-app all’utente (con relativo invio a chiederne il reinvio al mittente).