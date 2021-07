Dall’alto dei suoi oltre 2 miliardi di utenti mondiali, WhatsApp non teme certo di perderne qualche milione, soprattutto se ciò avviene sull’altare della lotta alle fake news, come appena fatto in India, ov’è stato operato un mega-ban di massa: nel frattempo, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, che da poco ha distribuito in beta la funzione per regolare la qualità delle foto condivise, ha rilasciato alcuni simpatici pacchetti di adesivi.

Nel 2019, a Gennaio, Menlo Park annunciò il varo di una limitazione negli inoltri simultanei quale strategia per bloccare la propagazione di bufale e truffe online: una delle prime sanzioni in merito, violando questa norma, si è avuta nelle scorse ore in India, secondo quanto ne dà notizia il portale Indian Express.

Quest’ultimo ha narrato di come, in un sol mese, avvalendosi di algoritmi che si limitano a valutare il comportamento degli utenti (dacché i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end), WhatsApp abbia bannato qualcosa come 2 milioni di utenti indiani (localmente il social ha 400 milioni di iscritti), ai quali è stato imputato (nel 95% dei casi) d’aver fatto un “uso non autorizzato di messaggi automatici o di massa“, forse per condividere notizie non verificate, di sicuro per scambiarsi informazioni in un paese ove la televisione, la radio e i giornali non arrivano ovunque, o dove sembra essere diffusa l’abitudine di condividere saluti mattutini e notturni a manetta.

In tema di novità più concrete, nel mentre si iniziano a gustare i tangibili frutti della funzione HD Photo, da WhatsApp arrivano nuovi pacchetti di stickers, una modalità espressiva introdotta sulla piattaforma in questione nel 2018, dopo un “lungo e travagliato parto”.

In particolare, dopo la volta di “Celebrate the Game” (2.2 MB), disegnato da Arcade Studio per celebrare i trascorsi europei di calcio, e di Space Jam (4.5 MB) concepito da Paradise Creative per accompagnare l’uscita al cinema del nuovo film (New Legends) della Warner Bros Animation, a una manciata di giorni dalla giornata mondiale delle emoji (17 Luglio), è stata la volta del pacchetto, dovuto al designer Selbaldo, “I <3 emojis” (I Love Emojis) che, a fronte del modesto peso di 3.1 MB, offre 19 sticker quali reinterpretazioni ironiche di alcune celebri emoji scambiate dagli utenti.