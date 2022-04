WhatsApp: novità per sondaggi di gruppo, in sviluppo Reactions rapide

Dopo le scorse novità, relative all’evoluzione della funzione dell’account multi-device, la messaggistica di WhatsApp è tornata nuovamente sotto i riflettori per altre scoperte effettuate dai leakers, in merito alle funzioni dei sondaggi di gruppo e delle Reactions.

Con la beta 2.2215.1 di WhatsApp per Desktop, si è potuto apprezzare come Menlo Park stesse preparando anche per l’iterazione su computer il sistema di sondaggi di gruppo avvistato lato mobile. La messa a disposizione della successiva beta 2.2216.2 ha permesso di apprezzare, sempre in merito alla versione Desktop della piattaforma, l’aspetto che questa funzione avrà, del tutto uguale a quanto visto su iOS.

Anche il funzionamento è il medesimo e, in particolare, prevede che, inviato un sondaggio, tutti i membri del gruppo potranno votarne una delle opzioni previste, e vedere il tutti i voti che saranno stati espressi. Tuttavia, c’è un problema, che potrebbe dipendere dalla natura ancora embrionale della funzione in questione: al momento, infatti, non risulta possibile collegare un dato utente a una particolare opzione di preferenza espressa (cioè vedere chi abbia votato cosa).

Come noto, WhatsApp sta anche lavorando a un sistema di reazioni tramite emoji che, a quanto pare, permetterà anche di usare più delle 6 emoji predefinite dal sistema: Menlo Park, però, è andata avanti nello sviluppo di questa novità, come dimostrati dai leaker di WABetaInfo che, in particolare, hanno notato come siano in preparazione (su WhatsApp Desktop, anche se è probabile che la funzione arrivi anche lato mobile) anche le Reactions rapide. Queste ultime, un po’ come avviene per le Reazioni alle Storie su Instagram, permetteranno di rispondere allo Status di un contatto con una delle 8 emoji messe a disposizione dalla chat app, rappresentate dal voto 100, dal party popper, dalle mani che applaudono o che sono giunte, dalle faccine che sorridono, sono tristi, sorprese, hanno gli occhi a cuore.

Ad oggi, la Reaction inviata a uno status tenderebbe a tradursi in un’emoji visualizzata in una chat, ma i feature tracker ipotizzano che un domani potrebbe anche essere realizzata un’interfaccia ad hoc, dove ricevere le Reazioni agli status update.