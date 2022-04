Il successo di WhatsApp è già molto grande, ma potrà essere maggiore quando diventerà realmente multi dispositivo: a tale scopo la piattaforma, anche impegnata sul terreno dei sondaggi per i gruppi, sta profondendo energie sulla modalità account multi-device 2.0, che ha appena segnato un passo d’avanzamento. Intanto, per favorire l’adozione dei pagamenti in app, è partita in India una promo basata sul cashback.

La prima novità riguardante WhatsApp si è ravvisata nelle scorse ore, quando è stata messa a disposizione la beta 2.22.10.11 per Android: con quest’ultima, in sostanza, i sondaggi per i gruppi, avvistati prima su iOS e poi per Desktop, sono stati notati come in sviluppo anche per il client sul robottino verde, e funzioneranno allo stesso modo, protetti dalla crittografia end-to-end, e con gli utenti che potranno esprimersi attingendo a un panel di scelte da un minimo di 2 a un massimo di 12.

In seguito, Menlo Park, sempre per Android, ancorché la novità sarà sicuramente in sviluppo anche per iOS, ha distribuito la beta 2.22.10.13: superficialmente, tale release non ha novità tangibili ma, analizzandone il codice, i leaker di WABetaInfo hanno scorto le tracce del prossimo step evolutivo della funzione account multi-device di seconda generazione, che seguirà quella attuale, da poco implementata di modo che sia possibile usare gli altri dispositivi associati all’account anche quando il dispositivo principale sia spento o sconnesso dalla Rete.

Nello specifico, i feature tracker hanno trovato la sezione “Registra dispositivo come compagno” che lascia intuire come un domani sia possibile usare il proprio account WhatsApp anche su un secondo smartphone, o su un tablet. La ventura sezione, in particolare, all’apertura di WhatsApp mostrerà un codice QR che andrà scansionato dal dispositivo principale, depositario della SIM associata all’account WA: a quel punto, il collegamento sarà effettivo e non si sarà più vincolati a dover usare ad esempio il proprio WhatsApp su un solo smartphone per volta.

Infine una piccola novità che non è dato sapere se arriverà mai in Occidente. Da tempo WhatsApp ha i suoi Payments in India che, anche a fronte di un’implementazione lenta, non hanno avuto il successo di rivali come Paytm o Google Pay. Per spingere gli utenti a usare il suo sistema di trasferimento danaro in-app, Menlo Park ha varato una promozione a base cashback riservata a chi sia iscritto a WhatsApp da almeno 30 giorni.

In questo caso, vedendo l’icona del regalo nel mentre invia soldi a qualcuno (che dovrà essere registrato presso il sistema dei pagamenti di WhatsApp), o notando un banner promozionale nell’app, un utente potrà partecipare alla promozione, che gli permetterà di ottenere 11 rupie (0.14 centesimi di euro), fino a 3 volte, quando invierà o riceverà denaro via WhatsApp, con la premessa che per ottenere “più premi gli utenti dovranno effettuare transazioni con almeno tre utenti diversi“.