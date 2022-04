WhatsApp: bug risolto su Desktop, sondaggi di gruppo riavvistati su iOS

La popolare piattaforma di messaggistica di WhatsApp, celebre per aver pensionato diversi anni fa gli obsoleti (e costosi) SMS, tiene fede al proprio ritmo di rilasci praticamente quotidiani e, nelle scorse ore, ha approfittato della sua cadenza giornaliera per risolvere un bug nella sua iterazione Desktop, e per portare avanti – nella beta per iOS – lo sviluppo dei sondaggi per i gruppi.

La prima novità whatsuppiana di quest’avvio di settimana riguarda in qualche modo l’ambito del sistema multi-dispositivo, che Menlo Park sta migliorando progressivamente. Ad oggi, nella versione web di WhatsApp ci sono ancora cose che non si possono fare, come il visualizzare la posizione live sui dispositivi connessi, il creare gli elenchi di trasmissione e il generare le anteprime per i link / collegamenti. Quest’ultima feature è però da sempre stata possibile nella versione di WhatsApp Desktop, salvo il fatto che, per alcuni problemi tecnici, da qualche giorno è sparita, con la conseguenza che, digitando un link nel box del testo (ma anche a invio avvenuto, nella conversazione), non si generava l’anteprima.

Consci del problema, i tecnici del CEO Will Cathcart vi hanno quasi subito posto rimedio, intervenendo però sul canale beta di WhatsApp Desktop, rilasciando la versione 2.2212.1 per macOS (i cui utenti sembrano aver notato il bugfix pur in possesso delle release 2.2208.15 e 2.2210.9) e Windows.

In passato, in occasione del rilascio della beta 22.6.0.72 per iOS, i leaker di WABetaInfo notarono l’intenzione, da parte di WhatsApp, di creare dei sondaggi in favore dei gruppi: con il rilascio della successiva beta 22.8.0.72, sempre mediante il canale TestFlight, sono emersi altri dettagli in merito. Nello specifico, pare che WhatsApp intenda consentire la possibilità di inserire sino a 12 opzioni nel sondaggio con, mentre si è ancora in fase di creazione, la facoltà di riordinare le varie opzioni.

Al momento, tuttavia non sono trapelati dettagli che lascino intuire il rilascio imminente della funzione dei sondaggi nei gruppi che, in quanto ancora in sviluppo, non è ancora palese pur procurandosi la beta menzionata poc’anzi.