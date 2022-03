WhatsApp: in sviluppo le "eccezioni" per i messaggi che si autocancellano

Introdotta una nuova limitazione all’inoltro dei messaggi, per frenare la disinformazione che ha ripreso a circolare nei suoi meandri a causa del conflitto in Ucraina, la messaggistica istantanea di WhatsApp si è subito rimessa al lavoro per ulteriori migliorie, ancora “in nuce”, ma già portate allo scoperto dai leaker di WABetaInfo, che hanno rendicontato anche dell’avvenuta correzione di alcuni fastidiosi bug che affliggevano i betatester iOS della piattaforma.

Sul finire dello scorso anno, WhatsApp introdusse la funzione dei messaggi effimeri così come la conosciamo oggi che, lungi dall’essere una vera e propria tutela per la privacy (i messaggi si possono screenshottare o inoltrare), serviva più che altro a far ordine nelle chat visto che, settata la feature in oggetto, si poteva essere certi che, dopo 1 giorno, 7 giorni, 3 mesi, i messaggi scambiati a partire da quel momento (niente retroattività), sarebbero spariti per sé e per il destinatario.

Il problema, però, rimaneva nel caso si volesse conservare qualcuno di quei messaggi scambiati in chat in regime di effimerità. In quel caso, le soluzioni con cui arrangiarsi prevedevano il dover sospendere per un attimo la modalità dei messaggi effimeri, per poi riprenderla in seguito, o nel copiare/inoltrare un dato messaggio da conservare. Conscia di questi contrattempi, secondo i leaker di WABetaInfo che hanno analizzato la release beta 2.22.7.4 per Android, WhatsApp si sarebbe messa a lavoro sulla funzione “Keep disappearing messages” (conserva i messaggi che spariscono).

Quest’ultima, pur in fase embrionale di sviluppo, sarebbe di facile applicazione, con l’utente che non dovrebbe far altro che toccare un dato messaggio e scegliere l’opzione “keep message” dal menu che comparirà: il sistema chiederà se si intenda conservare il messaggio, che non scomparirà al cancellarsi della chat, anche se chiunque potrà decidere in seguito di scartarlo (con conseguente cancellazione dello stesso per tutte le parti coinvolte).

Al momento, non è noto quando tale funzione si manifesterà, dapprima in una beta di WhatsApp che, però, nel frattempo ha comunque messo qualcosa di concreto in mano ai suoi utenti, con la release beta 22.6.0.72 per iOS (via TestFlight): in questo caso, si tratta di una versione risolutiva di alcuni bug emersi con la versione 22.6.0.70, usando la quale a molti utenti l’app si bloccava quando tentavano di aprire alcune chat, mentre in altri casi l’apertura di una specifica chat, anche di gruppo, portava a visualizzarne in modo strano il nome.