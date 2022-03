WhatsApp: i messaggi inoltrati possono essere inoltrati a un solo gruppo per volta

Spesso accusata di inerzia, quanto meno rispetto al rivale storico Telegram, WhatsApp da qualche tempo sta attraversando un notevole periodo di fervore creativo che, presto, potrebbe portare anche su Android il tool di sfocatura delle foto già in auge nella sua iterazione iOS. Nel frattempo, in perfetta coincidenza con l’aumento di fake news connesse alla guerra tra Russia e Ucraina, WhatsApp ha introdotto una nuova limitazione all’inoltro dei messaggi.

Circa due anni fa, WhatsApp comunicò che, nel caso si fosse inoltrato un messaggio più di 4 volte, lo stesso sarebbe stato effigiato con una doppia freccia e l’etichetta di “Inoltrato più volte“. Ciò comportava la limitazione secondo cui un messaggio avrebbe potuto essere inoltrato a non più di una chat o gruppo: nel caso di un messaggio normale, il limite era di un massimo di 5 chat o gruppi (ciascuno da 256 utenti massimi) mentre lo stigma di messaggio “inoltrato” prevedeva che lo stesso potesse essere inoltrato a non più di 5 chat, una sola delle quali un gruppo.

Con la messa a disposizione della release beta 2.22.7.2 per i dispositivi Android, per diversi beta tester (con il coinvolgimento di tutti “nei prossimi giorni”), secondo i leaker di WABetaInfo, arriva una nuova limitazione alla ricondivisione dei messaggi visto che, d’ora innanzi, un messaggio etichettato come inoltrato (indipendentemente dal fatto che sia stato inviato più di 4 volte o una sola volta) potrà essere inviato a un solo gruppo per volta.

In conseguenza di ciò, volendo inviarlo a più gruppi, si dovrà tornare ogni volta alla chat che lo contiene, per inviarlo di volta in volta a un gruppo differente, all’insegna di una “seccatura” non da poco che dovrebbe scoraggiare decisamente eventuali abusi di quest’opportunità. WhatsApp, questa volta, non ha accompagnato la novità con una comunicazione ufficiale, sebbene appaia probabile che, come in passato, una misura del genere sia volta a frenare la disinformazione che diventa spesso virale sulle app di messaggistica.

Un altro aspetto non noto è quando la novità in questione, relativa alla restrizione all’invio dei messaggi inoltrati in un gruppo per volta, ad oggi operativa in beta, verrà erogata in una versione stabile della messaggistica di WhatsApp.