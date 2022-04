WhatsApp: attenzione al finto supporto. Novità per le Reactions

La celebre applicazione di messaggistica istantanea di WhatsApp è sempre al lavoro per fornire nuove funzioni ai propri utenti, come appena fatto in merito alle Reactions, ora migliorate: attenzione, però, a tenere alta la guardia, dacché in questi giorni alcuni hacker stanno tentanto l’assalto ai dati degli utenti fingendosi parte del team di supporto.

La prima novità di quest’avvio di settimana riguarda un pericolo che si diffonde tramite WhatsApp, che spesso viene usata dagli hacker per condurre attacchi in massa, facendo affidamento sulla sua grande diffusione. Nello specifico, è emerso che alcuni criminali informatici stanno contattando gli utenti fingendosi del supporto della piattaforma: sotto tali vesti, gli hacker chiederebbero alcuni dati necessari a evitare la chiusura dell’account. come la sequenza di 6 cifre per accedere all’account, il pin di verifica in due passaggi, o addirittura informazioni personali e/o dati della carta di credito.

I feature tracker di WABetaInfo, nell’evidenziare che il supporto di WhatsApp non chiederebbe mai tali dati, invita a far attenzione alla falsità dell’account di supporto che li contatta, che collocherebbe la spunta di account verificato direttamente sull’immagine, e non accanto al nome, come dovrebbe essere, nelle info di contatto o nelle conversazioni stesse. Nel caso ci si imbatta proprio in un finto supporto di WhatsApp, il consiglio degli esperti è di segnalare l’account (e bloccarlo), col sistema che si incaricherà di inviare al team di assistenza, quello vero, la cronologia degli ultimi 5 messaggi, onde offrigli maggior contesto per prendere la decisione di bloccare quel dato account fittizio.

Nei giorni scorsi, WhatsApp ha rilasciato le Reactions ai messaggi, tramite la beta 2.22.8.3 per Android, salvo ritirarle dopo un po’ e ridistribuirle, sempre per pochi utenti, con la beta 2.22.9.4. Con la distribuzione della recentissima beta 2.22.10.9 per Android, WhatsApp ha permesso di vedere come funzionerà il sistema per scegliere più delle 5 emoji offerte di base come Reazioni. In particolare, premendo su un messaggio, nella barra delle Reazioni che apparirà, si può notare un pulsante a destra che, premuto, porta al selettore delle emoji, da dove scegliere le emoticons che si desiderano.

Al momento, però, precisano gli scopritori della novità, sempre del gruppo WABetaInfo, tale opzione risulta in dotazione solo a coloro che ne abbiano ricevuto l’attivazione da server remoto.