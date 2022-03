WhatsApp: in roll-out le Reactions, avvistata impostazione per il cambio di lingua

Dopo che aveva rilasciato a tutti la beta della sua prima versione della funzione per l’uso dell’account su più dispositivi (promettendo di migliorarla presto con diversi perfezionamenti), ci si aspettava che WhatsApp lasciasse correre del tempo prima del successivo grande update: così non è stato e, con la distribuzione della release beta 2.22.8.3, oltre ad avvisaglie di future funzionalità, sono arrivate anche le tanto attese Reactions.

Avvistate per la prima volta circa 7 mesi fa, le Reactions ultimamente si erano molto avvicinate all’esordio, con la comparsa delle impostazioni per gestirne le notifiche sia su Desktop che su Android e iOS: per alcuni, ciò era dovuto a un errore, magari passibile di una successiva correzione. Altri, invece, hanno suggerito che tali integrazioni fossero i prodromi del rilascio della Reactions, già presenti su Messenger, pure su WhatsApp e, in effetti, così si è dimostrato essere.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito, via Play Store, con annessa comparsa anche su ApkMirror, la beta 2.22.8.3 di WhatsApp per Android che, innanzitutto, permette di reagire ai messaggi, dopo averli tenuti premuti, mediante un panel in sovrimpressione comprensivo di 6 emoji, tra cui quella del like, del cuore, la faccina che ride a crepapelle, quella sorpresa, quella triste e le mani giunte in segno di ringraziamento.

Al momento, però, i leaker di WABetaInfo fanno sapere che sono ancora pochi gli utenti che risultano abilitati a tale novità, con la conseguenza che, per poterne fruire, potrebbe essere necessario attendere uno dei prossimi aggiornamenti.

Sempre analizzando la beta in questione, sono emerse tracce di un’altra novità, però non ancora palese in quanto ancora in sviluppo. Nella fattispecie, il riferimento è all’opzione “Lingua dell’app” che sarà presente nelle impostazioni dell’app, con la quale si potrà cambiare la lingua di WhatsApp in una di quelle dei mercati in cui è supportata, senza che, come avviene ora, l’app vada a “pescare” a ogni avvio quella che è la lingua predefinita di sistema.

Secondo i feature tracker di WABetaInfo, al momento non ci sono indicazioni per le tempistiche di rilascio di questa funzione che, invero, non è del tutto una novità per la chat app in verde di Menlo Park che, in effetti, ha un’impostazione simile in India ove, com’è noto, si parlano qualcosa come 23 lingue.