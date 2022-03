WhatsApp beta: comparsa anche su Android l’impostazione per le notifiche delle Reactions

Uno dei filoni di sviluppo sui quali sta procedendo WhatsApp da qualche tempo, è quello dell’introduzione delle Reactions, un sistema per rispondere ai messaggi tramite un set di (6) emoji messe a disposizione, all’insegna di un modus operandi adottato anche da altre piattaforme esterne (es. Telegram) o interne (es. Messenger) alla realtà di Menlo Park.

Il primo avvistamento delle Reactions per WhatsApp risale alla fine di Ottobre, quando se ne rinvennero tracce nella beta 2.21.22.17 per Android. In seguito, l’innovazione in questione, per altro in sviluppo anche per l’iterazione Desktop della messaggistica in verde, ha compiuto uno step evolutivo con la release beta 2.21.24.8, quando emerse l’intenzione di consentire la gestione delle notifiche delle Reactions. Secondo i leaker di WABetaInfo, tale opzione relativa alle notifiche venne poi rilasciata per errore in una beta per iOS di WhatsApp, la release 22.2.72 per iOS accessibile via TestFlight, salvo esser ritirata praticamente all’istante.

Qualcosa di simile potrebbe, forse, essersi appena verificata anche per l’os mobile di Google. Nelle scorse ore, su Android tramite il canale beta dell’app (cui tutti possono iscriversi: play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) e ApkMirror, apparsa la nuova release 2.22.6.10 che, questa volta, presenta una novità relativa alle notifiche delle Reactions in superficie.

Nello specifico, recandosi nelle impostazioni dell’app e precisamente in quelle che riguardano le notifiche previste dalla messaggistica in verde, ora appare, sopra la voce che permette di impostare il tono per le notifiche, anche quella relativa alle notifiche per le Reactions, che può essere attivata o disattivata. Ovviamente, attivando tale opzione, si riceveranno delle notifiche ogni volta che qualcuno avrà reagito a un messaggio dell’utente, nelle chat individuali o di gruppo.

Al momento, non è chiaro se tale implementazione sia apparsa, come su iOS, per un errore o se sia il preludio a un rilascio ormai imminente delle Reactions: WABetaInfo si limita a segnalare che, nel caso non si notasse la novità, potrebbe essere necessario attendere un successivo aggiornamento e che, invece, ad alcuni tale implementazione potrebbe essere comparsa anche su una release beta precedente, la 2.22.6.9.