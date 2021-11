WhatsApp: in avvicinamento le Reazioni ai messaggi

La celeberrima applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, nelle scorse ore, ha rilasciato una nuova versione della sua beta per Android: in superficie non emerge nulla di nuovo anche se, scrutando nei meandri del suo codice applicativo, sono emerse conferme di quanto sia vicino l’esordio delle Reazioni ai messaggi.

Dallo scorso Agosto è emerso come WhatsApp stesse lavorando a un sistema di Reazioni per i messaggi: a inizio Settembre un’ulteriore rivelazione ha mostrato che tali Reactions, già definite nell’aspetto, erano 7 e che non sarebbero state anonime, visto che ciascuno avrebbe potuto vedere chi aveva rilasciato una certa reazione a un messaggio. Con la release 2.21.22.17 di WhatsApp beta per Android tali Reactions erano state attivate per errore per qualche istante, ma non era possibile inviarle e, infatti, furono subito ritirate. Un mese dopo, su iOS apparvero tracce di un sistema di gestione delle notifiche in merito alla Reactions.

I programmatori di Menlo Park, evidentemente, hanno iniziato a temere che, introducendo anche questo modo di partecipare, sarebbe emersa una nuova categoria di notifiche, da aggiungersi alle precedenti, con la conseguenza gli utenti avrebbero potuto trarne fastidio: ebbene, con la versione beta 2.21.24.8 per Android, già disponibile su ApkMirror e praticamente arrivata anche sul Play Store, è emerso che una contromisura del genere è in preparazione anche per il robottino verde.

Gli screenshot condivisi evidenziano infatti che nelle impostazioni dell’app, alla sezione notifiche sarà aggiunta l’opzione “Reaction Notifications” in forma di selettore, per disattivare o riattivare la ricezione delle notifiche proprio in merito alla Reazioni: presumibilmente, in seguito, ulteriori step evolutivi permetteranno un controllo più granulare della cosa, consentendo anche di stabilire da quali chat / conversazioni ricevere o meno tali notifiche.

Al momento, però, si tratta di una funzione ancora in sviluppo e, come ribadito dai leaker di WABetaInfo, non pubblica, tal che installando la release menzionata comunque non se ne noterà traccia in superficie.