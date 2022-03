WhatsApp: avvistata la scheda (tab) di accesso alle Community

Dopo l’arrivo anche su Android (seppur partendo dalle beta) della funzione che permette di mettere in pausa e riprendere la registrazione delle note vocali, la celebre messaggistica di WhatsApp, parte del gruppo Meta (ex Facebook Inc), è tornata a dedicarsi allo sviluppo di una forma di aggregazione online da sempre molto diffusa, rappresentata dalle Community.

Avvistate per la prima volta in quel di Ottobre, le Community di WhatsApp a fine Gennaio hanno guadagnato, nel loro sviluppo, la sezione Community Home e, a inizio Febbraio, una pagina di benvenuto all’ingresso nella funzione, che sostanzialmente spiega due vantaggi di cui si godrebbe nell’avvalersene, rappresentati dall’avere un luogo di facile accesso per tutti i gruppi gestiti, e dal poter inviare facilmente messaggi e comunicazioni a tutti i loro membri, per tenerli aggiornati.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta, la release 2.22.6.9, cui si può accedere dal Play Storedi Android previa iscrizione al gruppo dei tester o, qualora si abbia fretta o non vi sia modo di eseguire la succitata iscrizione, direttamente dalla raccolta online di ApMirror: di base, tale versione di WhatsApp beta per Android non reca novità in superficie ma, scavando in profondità, i feature tracker noti come WABetaInfo hanno scoperto un nuovo tassello che avvicina ancor di più le Community di WhatsApp all’esordio.

Nello specifico, dallo screenshot condiviso si può notare come sia sparita la scorciatoia per la fotocamera in-app, in alto a sinistra, prima dell’elenco delle chat e della sezione per gli aggiornamenti degli status: il motivo di tale defalcamento è insito sia nella probabile necessità di rimuovere una scorciatoia poco usata e di cui in pochi sono consapevoli, che in quella di far spazio a una nuova scheda o tab, rappresentata dall’icona di un assembramento di persone.

Toccando tale icona, si arriverà alla Community Home ove l’utente potrà consultare le Community a cui è iscritto, mentre l’host avranno la facoltà di aggiungere all’interno di questa nuova forma aggregativa, naturalmente protetta dalla crittografia end-to-end, i propri gruppi.