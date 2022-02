WhatsApp: nuovo step evolutivo per la funzione delle Community

WhatsApp è al lavoro su molte funzioni interessanti in attesa di rilascio, come nel caso del nuovo player flottante per i messaggi audio che permetterà di continuare ad ascoltarli anche cambiando chat, e il sistema di Reazioni ai messaggi. Non è nemmeno escluso che in futuro non esordisca anche un’app nativa per iPad. Anche le Community sono molto attese, almeno da quando vennero scoperte in sviluppo, lo scorso Ottobre: nelle scorse ore, un nuovo rinvenimento in tal ambito ha lasciato ben sperare in una non troppo dilatata implementazione proprio di questa funzionalità.

Di recente, alcune analisi dell’applicazione di WhatsApp hanno permesso di guardare da vicino la Community Home, la schermata dove saranno raggruppate le Communities dell’utente e i gruppi che faranno parte di una Community. Tale rivelazione, però, è stata subito superata, in importanza, da quella avvenuta, ancora ad opera dei feature tracker di WABetaInfo con il reverse engineering a cui è stata sottoposta la beta 2.22.4.9 di WhatsApp per Android.

Analizzando tale beta, recante il numero di release 2.22.4.9, scaricabile da ApkMirror o, via iscrizione alla pagina dei tester, dal Play Store stesso, si è appurato come la stessa serbi in profondità, nel suo backend, i riferimenti al messaggio di benvenuto che verrà proposto all’utente, magari al primo uso della funzione Community. Nel messaggio in questione, sotto un’icona simbolo della novità, e prima del pulsante di avvio della funzione “Get Started”, saranno elencati i due punti principali, praticamente dei vantaggi, che contraddistingueranno la funzione.

In particolare, facendovi ricorso, quindi unendo i propri gruppi in una Community, si avrà il beneficio di poter coordinare, gestire ed accedere ai propri gruppi da un unico posto. Non meno importante è poi il fatto che si disporrà degli annunci, usando i quali con un colpo solo si potrà inviare lo stesso messaggio a tutti gli appartenenti a una Community, all’insegna di una sorta di broadcast trasversale.

Al momento, la funzione in questione, anche se ha compiuto un notevole balzo evolutivo, non ha ancora fatto il suo esordio in forma pubblica neanche nel canale beta e dunque è impossibile rapportarvisi in modo palese, curiosando sul come funzioni. Perché ciò accada occorrerà godere di una delle prossime versioni sperimentali con l’implementazione delle Community in pianta stabile che avverrà solo nel caso Menlo Park ottenga dei feedback confortanti dai suoi primi users.