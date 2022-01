WhatsApp: Full Immersion per iOS, sviluppo Community, nuove localizzazioni

Già impegnata in diversi cambiamenti, come l’adozione degli sfondi reali per le chiamate vocali, e la procedura per travasare le chat da un sistema operativo all’altro, la messaggistica di WhatsApp non ha dimenticato, come da rumors, lo sviluppo del proprio sistema di Community, trovando anche il tempo per omaggiare gli utenti iOS di un importante aggiornamento.

Nelle scorse ore, WhatsApp, che ora supporta oltre 40 localizzazioni, grazie alla copertura anche di altre due lingue (il somalo e l’amarico), ha rilasciato la versione 22.2.75 destinata a iOS, accompagnata da un corposo changelog delle novità portate in dote. In particolare, dopo un periodo di test in corso da Ottobre, i possessori degli iPhone potranno sospendere, e poi riprendere, la registrazione dei messaggi vocali, così ad esempio da poterli riascoltare prima di inviarli.

Non meno importante è poi l’arrivo del supporto, in merito alle notifiche di iOS 15, alla funzione “Full Immersion” del nuovo sistema operativo cupertiniano che, onde favorire il focalizzarsi e concentrarsi sulle cose importanti, permette di gestire le notifiche in modo selettivo. In tal modo, si riceveranno solo le notifiche dei contatti inseriti nella wishlist della funzione Full Immersion, mentre per gli altri contatti vi sarà un ammutamento.

Dulcis in fundo, per gli utenti iOS, arriva – in formato grande – l’immagine del contatto, o del gruppo, accanto alle notifiche, in modo da poter vedere a colpo d’occhio da chi provengano.

Abbandonando iOS per l’altra metà della Luna software, ovvero per l’ecosistema Android, dai leakers di WABetaInfo, sempre pronti nel monitorare lo sviluppo di nuove funzioni all’interno della messaggistica, si è appurato un nuovo step evolutivo in merito alle future Community. Nello specifico, si è scoperto, all’interno della beta 2.22.4.1 per Android, lo sviluppo in corso della “Community Home“: si tratta di una speciale sezione dell’app, in arrivo pure su iOS, che elencherà tutti i gruppi dipendenti da una certa Community, offrendo agli admin speciali opzioni per gestirli.