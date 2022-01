WhatsApp: trasferimento chat da Android a iOS in sviluppo

Dopo l’arrivo di un’importante novità lato mobile, con l’implementazione dell’assistenza in chat, e anche nella beta per Desktop, con la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione delle note vocali, WhatsApp è finita nuovamente sugli scudi grazie all’indiscrezione di una funzione che, ancorché non ancora palese, è indubbiamente molto attesa dagli users della piattaforma.

Nei mesi scorsi, come noto, WhatsApp ha introdotto la funzione per consentire la migrazione delle chat da iOS, quindi da un iPhone, ad alcuni device Android, in primis quelli Samsung e i Pixel phone di Google, con l’abilitazione dei device basati su Android 12 che sarebbe arrivata in seguito, e la promessa – fatta dal CEO Will Cathcart – di non dimenticare la procedura inversa, qualora si volesse passare da uno smartphone Android a un iPhone.

Con l’arrivo, poi, della beta 2.21.20.11 di Android, emersero evidenze della procedura per trasferire da Android a iOS la cronologia delle chat, ma mancava la traccia dell’implementazione di questa procedura “dall’altra parte del ponte”, ovvero sui device iOS: a quanto pare, però, si sta procedendo anche in questo senso.

Analizzando la beta 2.22.2.74 per iOS messa a disposizione da WhatsApp nel programma sperimentale di Apple noto come TestFlight, sono emerse tracce, via reverse engineering condotto dai feature tracker di WABetaInfo, di come funzionerà la procedura di trasferimento intersistema delle chat di WhatsApp: nello specifico, sarà necessario fornire il consenso a WhatsApp, attraverso la pressione del pulsante Start. A quel punto, partirà l’importazione delle chat che, però, richiederà di tenere l’iPhone sbloccato e di conservare aperta l’app necessaria per questa procedura di “travaso”, ovvero “Passa a iOS”.

Al momento, come viene precisato sempre dai leaker di WABetaInfo, la funzione in oggetto non può essere provata, non essendo visibile, in quanto ancora in sviluppo. Di conseguenza è difficile prevederne la tempistica di rilascio che, in ogni caso, passerà prima per le versioni beta della piattaforma e, in caso di feedback positivi, solo in un secondo momento in quelle stabili.