WhatsApp beta: rumors su link per chiamate vocali su Android e per Reactions su Desktop

Uno dei versanti più importanti delle interazioni digitali passa per il coinvolgimento della multimedialità: ciò è apparso evidente anche nelle scorse ore, con le ultime rivelazioni emerse in merito ai settori in cui si sta impegnando attualmente lo staff dei programmatori di WhatsApp, che hanno rilasciato nuove versioni beta, sia per Android che per Desktop.

Per quel che riguarda il sistema operativo del robottino verde, la beta a essere stata rilasciata è la 2.22.6.5 e riguarda le chiamate vocali, che di recente hanno guadagnato, con la beta 2.22.5.4, una nuova interfaccia proprio in favore degli utenti di Android: lo scorso anno, però, in favore di questo genere di chiamata venne introdotta una funzione ancora più importante, che permetteva ad esempio di partecipare in seguito a una chiamata già iniziata e che si era persa al momento della “convocazione” iniziale.

Secondo i leaker di WABetaInfo, che hanno analizzato la beta 2.22.6.5 di WhatsApp per Android, ora a Menlo Park stanno sviluppando un modo per semplificare la partecipazione alle chiamate già iniziate, attraverso i collegamenti / link alle stesse. Per generarli, sarà necessario portarsi nella lista dei contatti e, in cima, si noterà la voce “New call link” che permetterà di generare un link che potrà essere condiviso anche con chi non sia presente nella lista dei contatti.

Il funzionamento dei link di partecipazione alle chiamate, però, funzionerà differentemente da quelli per le Messenger Rooms: a queste ultime si può partecipar pur non disponendo di un account Facebook, Nel caso dei link per le chiamate su WhatsApp, datosi che le stesse sono protette dalla crittografia end-to-end, renderà necessario che anche chi intenda unirsi via link a una chiamata su WhatsApp possegga un account su questa stessa piattaforma.

Passando a WhatsApp per Desktop, gli ultimi sforzi sembrano decisamente focalizzati sulle Reactions ai messaggi. Nella precedente beta 2.2207.0, si è visto come fosse in sviluppo un sistema di Reactions ai messaggi pure per WA per Desktop, pronto a esordire in uno dei futuri aggiornamenti: nel frattempo, si è andati avanti nel migliorare lo sviluppo di questa ventura feature, come appurato analizzando al successiva beta release 2.2207.1.

Nel codice di quest’ultima gli esperti di WABetaInfo hanno potuto appurare che sarà possibile verificare chi abbia reagito ai messaggi, tanto in uscita quanto in entrata. Nello specifico, sulla falsa riga di quanto già scoperto per l’iterazione Android / iOS di WhatsApp, ciò avverrà tramite una schermata che raggrupperà tutte le Reactions a un dato messaggio, e che permetterà anche di visionare l’elenco di tutti coloro che abbiano reagito a un messaggio usando la stessa emoji.