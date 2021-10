WhatsApp semplifica il poter partecipare alle videochiamate di gruppo iniziate

Con Telegram che ha da poco superato il traguardo del miliardo di installazioni su Android, WhatsApp, che dal 1° Novembre staccherà la spina a molti vecchi smartphone, non deve dormire sonni tranquilli al pensiero di poter perdere il trono di messaggistica più usata e nota al mondo.

Ipso facto, dopo alcuni rilasci di carattere minore dedicati al restyling dell’interfaccia, e tante beta susseguitesi a breve giro l’un dall’altra, non stupisce, quindi, che – ad appena pochi giorni dall’ultimo grande aggiornamento messo in campo da Menlo Park, in favore dei backup crittografati online – la messaggistica in verde si sia già adoperata per un nuovo importante roll-out, questa volta in favore delle videochiamate di gruppo.

Nel periodo scandito dalla pandemia, le videochiamate hanno avuto una grande esplosione, tanto che, lo scorso Marzo, sono arrivate (assieme alle chiamate) anche sulla versione desktop della piattaforma in verde: lo scorso Luglio, poi, è avuto uno step importante con l’arrivo delle “WhatsApp Joinable Calls“, le chiamate di gruppo “unibili”, a cui era cioè possibile unirsi anche in un secondo momento (avendo perso la chiamata all’inizio perché magari impegnati) o unirsi all’inizio, uscirne per un sopraggiunto impegno, e poi rientrarvi con comodo in seguito.

Il problema, se così si può dire, è che per eseguire questa prassi occorreva passare dall’elenco delle chiamate e, ivi giunti, tra quelle in corso, scegliere a quale eventualmente unirsi: la novità annunciata nelle scorse ore da WhatsApp, anche con un cinguettio ufficiale su Twitter, semplifica di molto il tutto permettendo di poter entrare in una videochiamata collettiva persa saltando uno step, cioè direttamente dalla chat di gruppo. Per farlo, è sufficiente entrare nella chat alla cui videocall di gruppo si vuol partecipare e concentrarsi sul pulsante “Join” (Unisciti) in alto a destra.

Premendolo, si aprirà una scheda, con l’elenco di chi sta già partecipando e di chi – pur invitato -non si è ancora unito, con due possibilità offerte all’utente, tra cui quella di ignorare la chiamata o di unirvisi (Join), visualizzando poi se stessi nell’ambito di una griglia che elencherà anche gli altri interlocutori del gruppo in questione.