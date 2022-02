WhatsApp: in roll-out migliorie per le chiamate vocali, nuovi step verso le Community

Sempre attiva nello sviluppare nuove funzionalità, nelle scorse ore WhatsApp si è portata avanti nei lavori di preparazione delle future Community, destinate a esordire in uno dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, però, la nota messaggistica istantanea ha rilasciato ufficialmente una miglioria già pronta, attraverso un roll-out in svolgimento.

Nei mesi scorsi, sul finire del 2021, corse voce che la nota messaggistica istantanea di WhatsApp fosse al lavoro su un restyling per le chiamate vocali, con una miglior riorganizzazione dello spazio a disposizione, ma non solo. A quanto pare, i test interni in merito sono andati a buon fine visto che, a seguito di una segnalazione giunta, i leaker di WABetaInfo, feature trackers versati nel monitorare l’evoluzione di questa piattaforma, hanno appena reso noto un interessante roll-out in corso d’opera.

Secondo gli insider del codice, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta, questa volta destinata agli utenti Android che, recante il codice di release 2.22.5.4, risulta esser stata messa a disposizione sia nella repository online di ApkMirror, che nel Play Store, ove è possibile scaricarla dopo essersi iscritti al gruppo dei beta tester. Una volta in possesso di tale beta, gli utenti di WhatsApp per Android avranno modo di appurare innanzitutto che, durante le chiamate vocali, è ora possibile impostare uno sfondo (magari da associare a un dato interlocutore), sebbene non sia ancora prevista la possibilità di attuarne una qualche personalizzazione.

Sempre nella medesima release beta 2.22.5.4 di WhatsApp per dispositivi animati da Android risulta messo a regime un piccolo restyling dell’interfaccia relativa alle chiamate vocali di gruppo.

In questo caso, la miglioria si è sostanzia nell’apparizione, in calce ai riquadri dei partecipanti, della stessa forma d’onda avvistata più volte in passato in merito alle note vocali, che si contrae a seconda del ritmo della voce, rendendo possibile identificare a colpo d’occhio chi, per esempio in una riunione tra estranei, abbia assunto la parola e chi, invece, in quel dato momento stia tacendo (con la conseguenza che il microfono, non captando alcun suono, restituirà una forma d’onda piatta).

Gli screenshot pubblicati a corredo di questa scoperta, relativa – va ribadito – a una funzione effettivamente rilasciata (e da alcuni riscontrata anche se in possesso della beta precedente, la 2.22.5.3), riguardano la piattaforma Android, anche se la fonte si è detta sicura del relativo prossimo arrivo anche in favore degli utenti iOS: nel frattempo, tornando al robottino verde, da tale array di novità risultano coinvolti diversi utenti, con altre attivazioni che seguiranno nelle settimane a venire.

Anche agli utenti degli iPhone è infine giunta una beta, attraverso il programma TestFlight. In questo caso, la release, che reca il numero 22.4.0.75, non annovera alcuna novità palese ma, nel codice, reca le tracce di un qualcosa, di relativo alle Community, già visto in una scorsa beta androidiana (la 2.22.4.9): si tratta della pagina introduttiva che spiega il vantaggio di questa nuova forma aggregativa (poter gestire i propri gruppi da un unico hub) ed elenca il primo strumento messo a disposizione degli admin (la possibilità di raggiungere tutti gli iscritti, tenendoli aggiornati, in un colpo solo, tramite gli annunci).