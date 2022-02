WhatsApp: novità in roll-out per iOS, in sviluppo per Android

Reduce dall’introduzione della modalità scura per l’iterazione UWP, la messaggistica di WhatsApp ha rilasciato due beta, una per iOS con novità già in rilascio, e una per Android, con avvisaglie di future migliorie ad oggi ancora in sviluppo (seppur già svelate e portate all’attenzione dell’utenza).

La prima menzione spetta senza dubbio alla beta 22.4.0.72 distribuita da WhatsApp per gli utenti iOS, attraverso il canale sperimentale TestFlight (per ora privo di slot liberi). Secondo quanto reso noto, la versione in oggetto porta in dote una miglioria estetico-funzionale per quel che riguarda l’interfaccia della fotocamera in-app della piattaforma di chat in questione. In precedenza, nell’eseguire uno scatto, appariva una barra in basso a sinistra, inclusiva delle miniature delle foto più recenti presenti in galleria.

Disponendo della nuova beta, in attesa che la novità sia messa a regime in una release stabile di WhatsApp, gli utenti iOS possono d’ora innanzi godere di maggior privacy nel caso siano in compagnia, visto che la summenzionata barra delle anteprime è stata sostituita da una scorciatoia iconica che porta direttamente, se toccata, alla galleria (risultando, forse, però meno pratica per coloro che volevano saltare qualche passaggio nel condividere le foto più recenti).

Da segnalare, in ogni caso, secondo i leaker di WABetaInfo, sempre abili nel tener traccia delle future evoluzioni di questa piattaforma, che “altre modifiche per la fotocamera di WhatsApp arriveranno con i prossimi aggiornamenti“.

Passando all’altra metà dell’ecosistema mobile, cioè agli utenti Android, anche a costoro WhatsApp ha destinato una beta, la meno generosa 2.22.5.3: l’epiteto usato non è casuale, dacché tale versione sperimentale reca una novità non palese, in quanto ancora in fase di sviluppo, relativa alla futura funzione per inoltrare dall’interno dell’app il ricorso contro un ban subito per aver violato le policy della piattaforma. Secondo ancora i leaker di WABetaInfo, la schermata di risposta del ban review, mentre prima usava allo scopo icone secondo il tema light, ora sarebbe in grado di adattarle al tema scelto per l’app dal percorso WhatsApp Settings>Theme.