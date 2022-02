WhatsApp: tema scuro nella UWP, novità avvio nuove conversazioni

La celebre messaggistica istantanea nota come WhatsApp, fresca reduce dall’introduzione del player globale nella beta per Desktop, e al lavoro su una miglioria della Business Directory, ha avviato negli scorsi giorni anche un piccolo aggiornamento per semplificare l’avvio delle nuove conversazioni, e distribuito un importante update per il suo client UWP.

Di recente, WhatsApp ha aggiornato (release 2.2202.12) la versione per Windows della sua applicazione di messaggistica, calibrando le colorazioni di colore perché fossero più coerenti con quelle lato mobile, e modificando l’interfaccia anche in merito ai bordi, più definiti e meno arrotondati. Ora, una serie di ritocchi, e di più importanti implementazioni, è stata conferita alla versione UWP (universal window platform) della chat app, con la messa a disposizione, mediante il Microsoft Store, della beta release 2.2205.2.0.

Nella nuova UWP beta di WhatsApp arrivano quali ritocchi una minor distanza tra le bolle di chat, i baloon, una maggior reattività, specie nel passare da una conversazione all’altra, e il passaggio al verde della tinta dell’app.

La novità maggiore di quest’aggiornamento è però un’altra e prevede l’attesissimo arrivo del tema scuro. Per avvalersene, basta entrare nelle impostazioni dell’app, scegliere Generale e stabilire se tenere il tema chiaro (Light), se passare a quello scuro (Dark), o se regolarsi a seconda delle scelte di sistema (System default, in modo che l’app passi al tema scuro quando lo farà il sistema operativo). Ovviamente, effettuata la propria scelta, occorrerà riavviare l’app affinché le nuove impostazioni prendano piede.

Molto interessante, poi, è quanto segnalato da Optimagazine in base, anche in questo caso, a una scoperta effettuata dai leaker di WABetaInfo: in particolare sembra che, da qualche giorno, sempre più utenti, segno di un’attivazione in corso d’opera, stiano notando una novità quando si va, dalla schermata principale dell’app, ad avviare una nuova chat toccando l’icona del fumetto. In questo caso, se già abilitati, al posto di partire col notare i contatti in ordine alfabetico, si osserveranno prima i contatti più interpellati di frequente e, poi, una lista delle chat recenti, in modo che, se si è fortunati, si possa subito parlare con chi interessa, senza doverlo andare a cercare.