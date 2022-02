WhatsApp: in sviluppo migliorie per la Business Directory

Protagonista con roll-out praticamente a cadenza quotidiana, la messaggistica di WhatsApp non si è smentita neppure con il rilascio dell’ultima beta per Android, al cui interno i leaker di WABetaInfo hanno scoperto interessanti novità in favore delle attività commerciali.

Nelle scorse ore, Menlo Park ha avviato la distribuzione di una beta, per Android, recante il numero di release 2.22.5.1 che, in superficie, non presenta alcuna novità tangibile degna di nota. La sorpresa, come spesso avviene in questi casi, si è avuta “grattando la superficie” della piattaforma tramite un’operazione di reverse engineering, dalla quale i leaker di WABetaInfo hanno estratto alcuni screenshot esplicativi di una delle tante funzioni su cui il team del CEO Cathcart è al lavoro.

In particolare, è noto che da qualche tempo, WhatsApp abbia preso a testare in Brasile, nella città di San Paolo, la funzione “Business Directory“. che permette alle attività nei paraggi di farsi trovare dagli utenti su una mappa, dall’interno dell’app, senza che gli stessi debbano prima uscirne, fare una ricerca, per poi tentare di contattare le aziende via chat su WhatsApp. In seguito, ulteriori avvistamenti hanno permesso di appurare come la piattaforma stia lavorando al miglioramento di questa funzione, attraverso un sistema che permetta di filtrare le attività commerciali trovare nelle vicinanze, in modo da governare al meglio cotal funzione.

A quanto pare, i tecnici di WhatsApp non intendono fermarsi a questo punto, posto che le succitate indagini attuate dai leaker hanno scoperto stringhe di codice dalle quali si desume come WhatsApp stia lavorando a un messaggio automatico che apparirebbe nel caso un utente contattasse in una chat business un’azienda trovata nella Business Directory.

In un caso del genere, l’azienda si vedrebbe apparire in WhatsApp for Business un messaggio d’avviso che l’informerebbe dell’essere stata contattata da un utente via Business Directory, mentre all’utente, all’interno della comune versione di WhatsApp (WhatsApp Messenger), seppur all’interno della stessa chat, apparirebbe un messaggio specularmente simile col quale lo si avviserebbe di aver contatto un’azienda nei paraggi (inserita nella Business Directory). Ovviamente, al momento, trattandosi di una funzione “scoperta” e non comunicata, anche installando l’ultima beta non è possibile sperimentare “sulla propria pelle” quanto esplicato in precedenza.