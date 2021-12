WhatsApp: nuovo step per il new look delle info di contatto personali. In sviluppo sezione "Aziende nelle vicinanze"

Di recente, WhatsApp, celebrato il Natale con un pacchetto di adesivi festivi, ha rimesso mano allo sviluppo di una funzione che permetterà, nel condividere i contenuti multimediali, di variare i destinatari e di riusare gli stessi contenuti pure per gli aggiornamenti di stato, dall’interno di una chat. Non è mancata poi la scoperta di un’altra primizia destinata ad arrivare in futuro, nelle vesti di una rinnovata interfaccia destinata alle chiamate vocali, più moderna e compatta.

Con un nuovo aggiornamento appena distribuito, la celebre messaggistica di Menlo Park ha però dimostrato di avere anche altro in cantiere. Rilasciata una nuova interfaccia alle informazioni di contatto aziendale, con la beta 2.21.170.12 per iOS, ove è stato assunto un layout simile alla scheda dei contatti nella rubrica dell’iPhone, WhatsApp ha fatto lo stesso anche con Android ove, però, la scheda delle informazioni aziendali ha una funzione in più, che permette dalla medesima location di guardare i relativi aggiornamenti di stato.

Una nuova analisi condotta dai leaker di WABetaInfo, via reverse engineering, ha consentito di appurare in una release destinata ad iOS, come sia in preparazione un restyling simile anche per le informazioni di contatto personali.

Su iOS, tale layout comprenderà, dopo le schede audio e video, anche una scorciatoia Search per la ricerca. La novità in questione, a quanto pare, secondo quanto già emerso in occasioni degli spoiler sulla beta 2.21.21.6, arriverà anche in favore degli utenti Android, essendo in sviluppo anche per i fan del robottino di Google, anche se in questo caso il nuovo layout per le informazioni di contatto personali farà a meno del succitato pulsante Search.

Al momento, in attesa di eventuali nuovi step evolutivi in merito, e in assenza di dettagli sulla data di rilascio della novità in questione, non resta che farsi trovare pronti avendo sempre installati gli ultimi aggiornamenti in beta o stabili di WhatsApp, in modo da disporre in cambio anche dei consueti miglioramenti prestazionali e delle consuete correzioni di bug.

In compenso, è possibile consolarsi con un altro rumor. Quello, sempre targato WABetaInfo avente per protagonista gli account Business. Circa 6 mesi fa, con una sperimentazione per ora limitata ad alcune attività di San Paolo, venne introdotta la funzione “Directory”, per permettere agli utenti di scoprire nuove attività commerciali direttamente dall’interno di WhatsApp.

A quanto pare, però, in futuro ciò potrebbe essere possibile anche tramite la sezione, ancora in sviluppo (secondo uno screenshot estratto da Android sebbene la funzione sia destinata pure a iOS), “Attività nelle vicinanze“: quivi giunti, gli utenti potranno scegliere delle categorie (es. ristoranti, supermercati, abbigliamento, etc) e, a seconda della selezione effettuata, vedranno elencate le attività limitrofe. A quanto pare, la funzione in oggetto sarà appannaggio delle aziende già abilitate a sfruttare la ” Business Directory”.