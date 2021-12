WhatsApp: adesivi per Natale e rumors su interfaccia invio multimedia

Non è propriamente una novità il fatto che nella “pentola” creativa dei programmatori di WhatsApp bollano diverse novità attualmente in preparazione, come una nuova interfaccia per le chiamate vocali, e diversi avvisi in merito alla crittografia end-to-end: ovviamente, risultano in preparazione anche le Community e le Reactions. A tali novità, però, se ne potrebbe presto aggiungere anche un’altra, relativa alla condivisione dei media.

Nel frattempo però, alla vigilia del Natale, è tempo di doni ed anche Menlo Park ne ha fatto agli utenti della sua messaggistica in verde, con appositi stickers festivi rilasciai nello store interno dedicato agli adesivi.

Venti giorni fa, analizzando il codice di una beta (2.21.25.6) per Android, emerse come WhatsApp stesse meditando su un restyling della schermata per l’invio dei media, con qualche riferimento (2.21.25.19) ai destinatari. Nelle scorse ore, l’arrivo di un’altra beta destinata ad Android, con il numero di release 2.21.25.6, ha permesso di capire qualcosina in più in merito. In particolare, si è desunta l’intenzione di semplificare l’esperienza utente nella condivisione dei media, sgravando gli users di qualche passaggio ulteriore.

Ciò, secondo i leaker di WABetaInfo, avverrà tramite la possibilità, dall’interno di una chat, di modificare o cambiare i destinatari dell’invio dei file multimediali (intesi come foto, GIF, e video) con, in più, l’aggiunta della possibilità, in contemporanea, di inviare il medium in questione anche come aggiornamento di stato. Il vantaggio, con la modifica in questione, ad oggi non ancora visibile perché in sviluppo, ma destinata a far la sua comparsa anche su iOS, è che non ci si dovrà spostare di chat in chat per condividere certi media, o entrare nella schermata degli Status per farlo.

Altro giro, altra novità. Ormai alla vigilia di Natale, WhatsApp non poteva certo restare inerte e, anzi, ha messo a disposizione un pacchetto di adesivi festivi per tale ricorrenza: il pacchetto, ideato dall’illustratore Miguel Angel Camprubì col nome di Merry & Bright, pesa 222 KB e comprende una ventina di adesivi ritraenti persone che festeggiano, le stelle, o il famoso omone barbuto adorato dai bambini di tutto il mondo.