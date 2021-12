WhatsApp: prenotazioni corse Uber, indiscrezioni nuovo invio file multimedia e Reactions

Dopo aver proceduto alla correzione di diversi bug, anche grazie all’intervento di terze parti, dedicatasi agli adesivi con cui rendere più espressiva la versione web / desktop, ma anche alla facoltà di annullare su iOS precipitosi aggiornamenti di stato, la messaggistica di WhatsApp si è rifocalizzata sullo sviluppo di nuove e future funzionalità, trovando anche l’occasione per lanciare un’importante novità, per ora limitata al contesto indiano.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito una nuova beta release per Android, recante il numero 2.21.25.6, che è possibile scaricare dall’affidabile archivio online di ApkMirror (apkmirror.com/apk/whatsapp-inc/whatsapp), come pure dal Play Store di Android, previa iscrizione alla relativa pagina web dei testers (google.com/apps/testing/com.whatsapp). Nel nuovo update, invisibile all’utenza comune in quanto ancora in sviluppo interno, i leakers di WABetaInfo hanno fatto una scoperta molto importante.

Quest’ultima si è sostanziata nel rinvenimento di un restyling per l’interfaccia della funzione che gestisce l’invio dei file multimediali. Oltre a tale dettaglio, inclusivo di piccoli aggiustamenti nel layout, la funzione in questione sembra presentare anche un’opzione che permetterà di scegliere il destinatario del medium selezionato per l’invio, tornando utile ad esempio (ma non solo) per modificare le impostazioni di privacy degli stati, quando ci si troverà ad aggiornarne uno usando il nuovo layout.

Al momento, è bene premettere che tale novità potrebbe anche non fare il suo esordio, nelle beta e nelle versioni stabili di WhatsApp, o essere implementata in forme e modi che al momento non è possibile ancora prevedere.

A tale beta ha poi fatto seguito la release 2.21.25.11, sempre in beta per Android, che conferma le scoperte della scorsa settimana in merito alla pagina informativa sulle Reazioni, con gli utenti che potranno scegliere, per l’unica reazione concessa su ogni messaggio, una delle 6 emoji reattive ideate. Una pagina ad hoc visualizzerà nella prima scheda tutte le reazioni riscosse da un dato messaggio e, in quelle successive, i totali parziali per ogni reaction usata.

Nel frattempo che in merito vengano forniti ulteriori dettagli in seguito a successive scoperte ottenute via reverse engineering, WhatsApp India e Uber hanno annunciato un’intesa che permetterà agli utenti di prenotare una corsa (Ride-Hailing) senza dover scaricare e usare l’app Uber, visto che – mediante il bot ufficiale di quest’ultima per WhatsApp – all’interno della messaggistica ci si potrà registrare quali utenti, prenotare la corsa su Uber e ottenere la ricevuta del viaggio effettuato.