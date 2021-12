WhatsApp: novità per le beta iOS e UWP per Windows

La messaggistica istantanea di WhatsApp, celebre per aver pensionato ormai da anni i vetusti SMS, spesso al centro di controversie sulla privacy, per altro tutelata con la crittografia end-to-end, si è resa protagonista di due aggiornamenti, di cui uno per le beta di iOS e uno per quelle di Windows.

La prima novità whatsuppiana di questo middle week riguarda iOS, precisamente gli utenti della Mela Morsicata che usano l’app TestFlight per provare le versioni sperimentali della messaggistica in verde. Quest’ultima, nelle scorse ore, è arrivata alla beta release 2.21.240.17, che porta in dono sia dei correttivi in merito a quel che si verifica quando si pubblicano nuovi aggiornamenti di Stato, che un’innovazione a proposito di quest’ultimi, invero già vista qualche settimana fa nella beta 2.21.22.6 per Android.

Nello specifico, si tratta della comparsa dell’opzione “Undo” (Annulla), che permette di eliminare per tutti, ma immediatamente, un aggiornamento pubblicato per errore, permettendo di eseguire tale routine in modo più rapido rispetto a prima, quando occorreva rivolgersi al menu contestuale dei tre puntini in alto a destra e cercare in fondo la voce “Elimina”.

WABetaInfo, il gruppo di insiders uso a tenere monitorate le innovazioni di WhatsApp analizzandone il codice applicativo via reverse engineering, che ha dato per prima la notizia di questa miglioria, sottolinea però che la stessa è stata messa a disposizione per un maggior numero di utenti iOS e che, qualora non la si noti sul proprio account, occorrerà attendere d’esser coinvolti nel processo di implementazione, magari in uno dei prossimi aggiornamenti.

La seconda novità whatsuppiana riguarda invece i computer Windows, già destinatari della nuova app beta di WhatsApp in versione UWP (universal windows platform): questa versione della messaggistica includeva già un pulsante in basso a sinistra per raccogliere feedback ma, ora (2.2145.3.0), la piattaforma invita gli utenti a usarlo per fornire i loro riscontri su questa nuova app per computer anche nel messaggio di benvenuto, che accoglie gli utenti quando vi fanno l’accesso.