WhatsApp: su Web / Desktop arriva l’accesso diretto allo store degli adesivi

Le ultime mosse di WhatsApp sembrano decisamente focalizzate sull’assicurare ai propri utenti maggiori possibilità espressive posto che, dopo la novità relativa alle emoji di coppia, da Menlo Park risulta in rilascio una novità in tema di adesivi, questa volta a beneficio di chi usa anche la versione web based o Desktop di WhatsApp.

Quest’ultima, negli scorsi giorni, ha ricevuto, tramite il canale beta, la funzione che permette di trasformare un’immagine in adesivo, pronto da condividere con gli amici, ma anche da salvare e usare sul proprio dispositivo mobile. Onde assicurare altre capacità espressive agli utenti di WhatsApp da PC, ora arriva una nuova release beta, col codice 2.2147.9, che porta in dote l’accesso al negozio di stickers direttamente da Whatsapp Desktop / Web.

Per avvalersi di questa novità, secondo i leakers di WABetaInfo, basta portarsi nella barra degli adesivi e cercare un’icona col simbolo dell’addizione, cioè il “+“: intervenendo su tale icona si aprirà lo stesso negozio degli adesivi che è presente nella versione mobile, per smartphone, di WhatsApp, con i medesimi pacchetti.

Rispetto a quanto possibile fare su uno smartphone, però, cambia un po’ il modo di funzionare del negozio di adesivi: nello specifico, gli esperti hanno notato che non è possibile scaricare un intero pacchetto di adesivi. L’utente potrà solo entrare nello stesso per esplorarlo e, scelto uno dei suoi adesivi, procedere a condividerlo in chat nel corso di una conversazione. In compenso, quasi per farsi perdonare di questa limitazione, il team di sviluppo di WhatsApp ha predisposto una miglioria in base alla quale basta toccare un adesivo in una chat per poter vedere a quale pacchetto di stickers appartenga.

Secondo i leakers di WABetaInfo, che hanno dato conto di tale novità con un post nel proprio sito ufficiale di tracking funzionali, la novità di cui sopra è in roll-out per chi usa le beta di WhatsApp per Desktop e Web: nel caso non la si noti sul proprio account, dacché sono previste altre attivazioni in futuro, occorrerà attendere del tempo per essere coinvolti nelle relative attivazioni.