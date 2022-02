WhatsApp: il roll-out nel client beta per Desktop il player multimediale globale

Proseguono gli aggiornamenti e le implementazioni relativi alla messaggistica istantanea WhatsApp del gruppo Meta (ex Facebook Inc.) che, dopo il varo estivo (a fine Agosto del 2021) della beta per Desktop, ha incominciato a migliorare costantemente anche la versione della chat app in uso sui grandi schermi di PC e notebook: ciò è stato confermato anche dal fresco roll-out, prontamente documentato, avvenuto nelle scorse ore.

Di recente, WhatsApp ha preso a sviluppare, nella beta per iOS collaudabile via TestFlight, ma anche poco dopo in quella per Android, un lettore multimediale “globale” (che, nell’OS Cupertiniano, si posizionava in alto nell’interfaccia).

Qualcosa di simile è stato messo in campo, secondo quanto segnalato dall’utente Mateus e confermato dai leakers di WABetaInfo, anche nella versione beta per Desktop di WhatsApp, con riferimento alla release 2.2204.5 (nonostante, pare, alcuni utenti potrebbero aver beneficiato di questa miglioria pure sulla precedente beta, codificata 2.2204.1), costituendo di fatto il secondo aggiornamento di peso in favore di WhatsApp beta per Desktop, dopo quello dei giorni precedenti che implementava la possibilità di mettere in pausa e riascoltare una nota audio prima di inviarla definitivamente al destinatario.

Lo screenshot relativo alla novità del nuovo lettore multimediale “globale”, in appoggio alle note ed ai messaggi audio/vocali, prevede che, nel passaggio dalla chat di origine a un’altra, non si interrompa la riproduzione della nota vocale ricevuta nella prima. Anzi, la stessa continuerà a riprodursi, con l’utente che potrà conservarne il controllo tramite un piccolo restyling dell’interfaccia che, nel caso dell’iterazione beta di Desktop di WhatsApp, va a collocare in basso, sotto l’elenco delle chat, un player.

Tale player multimediale, secondo quanto mostrato, comprende un pulsante per avviare o mettere in pausa la nota vocale, uno ad x per chiuderla, la miniatura della foto estratta dal profilo del mittente e, in più, sulla cornice bassa del player, una barra di avanzamento che indicherà a che punto si sia giunti nell’ascolto della note audio. Per avvalersi della miglioria in questione, stante il rilascio della medesima in favore degli utenti in possesso della beta Desktop in oggetto, l’unico requisito appare essere appunto quello di installare la beta più recente.