WhatsApp: pulsante cerca nel profilo su Android, Reactions nella versione per Desktop

Sempre tesa a migliorarsi per tenere alle spalle gli inseguitori in fatto di messaggistica istantanea, WhatsApp non si concede mai tregua tanto che, nelle scorse ore, ha messo a segno ben due rilasci funzionali, di cui uno per Android e uno per Desktop, attraverso il frenetico canale delle beta.

La prima novità Whatsuppiana di quest’avvio di fine settimana riguarda l’aggiunta di una funzionalità, scovata come in roll-out nella beta 2.22.6.3 appena messa a disposizione degli utenti di Android via repository di ApkMirror, o mediante il Play Store (se iscritto al gruppo dei beta tester). Come noto, nelle chat, accedendo al menu dei tre puntini in alto a destra, si trova la funzione Cerca che esegue la query di un contenuto nella cronologia della chat.

La stessa funzione, in forma di pulsante, è stata notata lo scorso Dicembre – via beta 2.21.170.12 per iOS – anche nella scheda dei profili, accanto alla scorciatoia Video: nelle scorse ore, questo il senso della novità, la medesima aggiunta ha fatto capolino anche nella succitata beta per il robottino verde, all’insegna di un restyling delle info di contatto in corso dallo scorso Novembre. Secondo quanto riferito dai leaker di WABetaInfo, sembra che la novità non sia ancora apparsa a tutti coloro che hanno la beta 2.22.6.3 e che quindi potrebbe essere necessario attendere d’esser coinvolti nell’attivazione.

Inoltre, anche coloro che hanno la funzione implementata potrebbero avere qualche problema in merito, con la scorciatoia Cerca che in determinate situazioni potrebbe non apparire.

In attesa che i prossimi update provvedano a sistemare l’insieme, una novità risulta messa a disposizione anche degli utenti di WhatsApp beta per Desktop. In questo caso, l’arrivo della release 2.2207.0 porta in dote agli utenti la possibilità di rispondere ai messaggi via Reactions, usando una delle sei emoji messe a disposizione (cuore, ok, preghiera, faccina che ride, che piange, che mostra stupore). Per avvalersi della novità in questione, basta avvicinare il mouse alla nuvoletta del messaggio: a questo punto comparirà nello screen, accanto al messaggio, l’iconcina di una faccina sorridente, premendo la quale l’utente potrà scegliere come Reaction una delle emoji a oggi disponibili.