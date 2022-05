WhatsApp: ufficiali le Reazioni per tutti

Ascolta questo articolo

Quasi come in un amarcord, nel mentre la vecchia dirigenza di WhatsApp ha preso a rimpiangere l’autonomia della piattaforma, quella nuova, in veste del deus ex machina Mark Zuckerberg, ha annunciato in prima persona l’arrivo di un’attesissima novità, in corso di implementazione per tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea.

Nelle scorse ore, Neeraj Arora, che ha rivestito il ruolo di chief business officer di WhatsApp sino al 2018, ha raccontato di come è avvenuta la vendita della piattaforma all’allora Facebook, spiegando che, dopo i primi approcci nel 2012-2013, è arrivata la nuova proposta, all’inizio del 2014, che ha portato poi alla vendita per 14 miliardi di dollari, perché Menlo Park all’epoca promise al team dell’app “pieno supporto per la crittografia end-to-end e una completa indipendenza dalle decisioni sui prodotti“. Visto come sono poi andate le cose, la dirigente, ex da diversi anni di WhatsApp, si è rammaricata di aver permesso la vendita di WhatsApp al colosso dei social.

Zuckerberg, che in queste ore è stato impegnato in un tour italiano, per incontrare il patron di Luxottica (in vista dei nuovi visori) e il premier Draghi in merito agli investimenti nel nostro paese in merito al Metaverso, non ha replicato ma, dal suo profilo Facebook, ha invece colto l’occasione per annunciare l’arrivo di una novità avvistata, nel codice delle beta della chat app, sin dal lontano Agosto del 2021. Nello specifico, l’annuncio fatto dal giovane CEO di Meta riguarda la messa a disposizione per tutti delle Reactions su WhatsApp.

Per avvalersi della novità che in queste ore è roll-out, qualora già abilitati, basta tenere premuto su un messaggio per veder apparire il carosello orizzontale pop-up delle 6 emoji a disposizione (a oggi si tratta di pollice su, cuore, mani giunte, faccina che ride, che è triste, che è sorpresa anche se in futuro è stato confermato l’arrivo di altre emoji secondo un sistema che presumibilmente, come su Messenger, permetterà di usare tutte le emoji). Una volta scelta l’emoji, con quest’ultima si potrà reagire, ovvero rispondere al volo in forma grafica a un dato messaggio, senza intasare la chat con dell’altro testo.

Al momento non è noto quando WhatsApp rilascerà anche un’altra novità già emersa a proposito delle Reactions, ovvero sia la possibilità di replicare con Reazioni rapide agli Status, avvalendosi di un panel di 8 emoji.