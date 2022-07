WhatsApp: da oggi è possibile usare ogni emoji per le Reactions

Ascolta questo articolo

Nel mentre procede l’estensione di una funzione utile alla sicurezza degli utenti, WhatsApp ha colto l’occasione per ufficializzare il rilascio di una funzione che consentirà a tutti una più ricca espressione del proprio pensiero.

La prima novità relativa a WhatsApp, in quest’avvio di settimana, riguarda una funzione richiesta dagli utenti e ora, come comunicato dall’account Twitter di WhatsApp, e via post sul profilo personale dal CEO di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, in via di rilascio per tutti sulle versioni Android e iOS della chat app in vede. Nello specifico, si tratta della possibilità, scoperta dai leaker già in quel di Giugno (nella beta 2.22.15.6 per Android e 22.14.0.71 per iOS), di poter usare tutte le emoji per reagire ai messaggi.

Secondo quanto viene spiegato, tramite una sorta di emoji keyboard, l’utente potrà usare tutte le emoji che ha a disposizione (e non più solo le precedenti 6), potendo financo settare il colore della pelle (es. per i volti, le mani, etc): al momento, come detto, non si ha menzione di un’implementazione anche per la versione web based e Desktop di WA, che potrebbe anche arrivare (oppure no) in un futuro aggiornamento. Inoltre l’implementazione lato mobile, pur partita, è ancora in corso di svolgimento, sebbene sia probabile che venga ultimata in tempo per il prossimo 17 Luglio, quando cadrà la ricorrenza dell’Emoji Day.

Ovviamente, non è che WhatsApp abbia messo da parte lo sviluppo di altre novità molto attese o utili, anzi. A tal proposito, i feature tracker di WABetaInfo hanno scoperto lo sviluppo anche per la versione Desktop, che almeno in questo non sarà trascurata, di una funzione invero già rilasciata lato mobile lo scorso anno, prima nella beta 2.21.20.1 di WhatsApp per Android e poi nella beta 2.21.190.12 di WhatsApp per la controparte iOS.

Si tratta, rullo di tamburi, della feature per segnalare al team di moderazione della piattaforma un singolo messaggio, in una conversazione o chat di gruppo, in quanto ritenuto offensivo, odioso, o in violazione delle regole della community. Per farlo, basterà selezionare il messaggio e, dal menu a discesa posto accanto, scegliere la voce “Report” (Segnala).