WhatsApp: in beta è possibile segnalare i singoli messaggi

Di recente, WhatsApp si è messa al lavoro su alcune interessanti funzionalità destinate a fare il suo esordio solo in futuro, come nel caso della cancellazione sincronizzata delle chat, attualmente assente nella funzione account multi-device, e della trascrizione in testo delle note audio. A tali novità ne è stata appena aggiunta un’altra, però già rilasciata e quindi pubblicamente utilizzabile, rappresentata da una miglioria per il sistema di segnalazione dei messaggi.

Sino a poco fa, il sistema che consente di segnalare a WhatsApp i messaggi in chat, in modo che ne sia valutata l’opportunità di ban per il mittente nel caso di comportamenti poco consoni (e/o in violazione della policy della piattaforma), prevede che, segnalando un messaggio, il sistema invii al cloud dei moderatori anche gli ultimi 4 messaggi precedenti, in modo che sia valutato anche il contesto delle discussione.

Ciò, nelle scorse settimane, ha dato luogo a una serie di polemiche in base alle quali ci si è lamentato del fatto che la crittografia end-to-end delle chat avesse qualche eccezione di troppo: WhatsApp, che in prima battuta aveva replicato asserendo che gli utenti, nell’inviare la segnalazione, fossero consapevoli di star inviando anche alcuni altri messaggi di contesto, in chiaro, onde chiudere definitivamente la faccenda, ha però proceduto a uno step ulteriore.

Si è quindi arrivati al rilascio, da parte di Menlo Park, della beta 2.21.19.15 di WhatsApp per Android e (via TestFlight, purtroppo senza slot liberi ad oggi) di quella 2.21.20.1 per iOS che porta in dote la possibilità di segnalare un singolo messaggio, in questo caso senza quelli di corredo: per farlo e appurare quindi se si sia già stati abilitati all’uso della novità in questione, è possibile selezionare un messaggio tenendolo premuto sino a che non appaia il menu contestuale.

All’interno di quest’ultimo, sotto la voce per copiare il contenuto del messaggio, vi sarà la voce “Report”, Segnala, che inoltrerà detto messaggio, chiedendo subito dopo se si intenda anche bloccare l’utente (che, come nella routine di prima, non ne verrà informato).