Da qualche tempo, la messaggistica istantanea di WhatsApp, di recente coinvolta nuovamente in polemiche sulla privacy, ha incominciato a testare la funzionalità dell’account multi-device, che permette di utilizzare uno stesso account su un range di 4 device, senza che sia necessario tenere connesso a internet, acceso, o caricato, lo smartphone di riferimento. La funzione in questione, secondo recenti scoperte, è destinata a includere anche gli iPad (attraverso, per giunta, un’applicazione nativa) e, a quanto pare, a ricevere ulteriori migliorie.

A renderne conto è il gruppo WABetaInfo, un insieme di programmatori che, via reverse engineering, sono soliti analizzare il codice della piattaforma onde scovarne funzionalità mesi (se non addirittura anni) prima che siano effettivamente rilasciate.

Nell’indagine condotta dalla crew di WABetaInfo sulla release beta 2.21.19.3 di WhatsApp per Android, scaricabile dalla repository online di ApkMirror, o dal Play Store stesso (se iscritti alla pagina dei betatester dell’app), sono state rinvenute alcune righe di codice che palesano come il team di Menlo Park stia lavorando per colmare una fastidiosa lacuna che affligge in succitato sistema di account multi-device della messaggistica in verde.

Ad oggi, infatti, nel cancellare un messaggio da una chat su uno specifico dispositivo in uso, la stessa cosa non si verifica negli altri device associati e, ad esempio, nemmeno nel client per Desktop / web based (cioè accessibile da browser): lo scenario, però, potrebbe cambiare come confermato dall’avvistamento della pagina d’avvio dell’opzione Delete Chat (multi-device) che, in sostanza, sincronizza anche la cancellazione delle chat.

Da quanto appurato, la funzione in questione, che evita di lasciarsi disseminate quà e là chat non più attuali o addirittura imbarazzanti, e sulle cui tempistiche e probabilità di rilascio nulla è emerso in forma ufficiale e non, contemplerà anche la possibilità che, assieme alla cancellazione delle chat, avvenga contestualmente quella dei media in esse scambiati.