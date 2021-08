Acquistata nel 2014 da Facebook, è dal 2019 circa che WhatsApp sta sviluppando la funzione dell’account multi-device, rilasciata in beta lo scorso Luglio per raccogliere i feedback degli utenti che, al momento del rilascio definitivo, potranno avvalersi di cotal feature anche sui tablet, iPad compresi.

Al momento attuale, la funzione dell’account multi-device rilasciata dalla messaggistica istantanea WhatsApp supporta 1 solo smartphone (che, però, non è più necessario rimanga acceso, nelle vicinanze, con la batteria carica, o connesso a internet) e 4 dispositivi secondari, tra cui sono ammessi i dispositivi (Facebook) Portal, e le iterazioni WhatsApp Desktop e WhatsApp Web (versione che, nelle intenzioni di Menlo Park, onde rassicurare gli utenti, rimarrà centrale). Ogni comunicazione, anche nell’ambito della funzionalità multi-account, risulta criptata end-to-end, con solo il mittente ed il destinatario di un’interazione, sia essa in forma di testo o di chiamata, che potranno conoscerne il contenuto.

L’intensa attività indagatoria del gruppo di leaker WABetaInfo, sempre attento nell’anticipare le innovazioni di questa messaggistica mesi (o anni, come nel caso degli adesivi) prima che vengano rilasciate, ha scoperto, durante una sessione di reverse engineering, riferimenti che lasciano intendere come sia in sviluppo una versione multi-account 2.0 che supporterà gli iPad e, a quanto pare, anche i tablet del robottino verde Android.

Secondo gli esperti programmatori, il tutto passerà non attraverso WhatsApp Web, cui devono ricorrere attualmente gli utenti delle “mattonelle” cupertiniane, ma mediante una vera e propria app nativa, di cui si era già vociferato in passato e che, a quanto pare già pronta, è stata trattenuta dall’esser rilasciata appunto per attendere che venisse contestualizzata nell’ambito dell’incipiente funzionalità multi-account.

Al momento, non sono noti i piani di Menlo Park a proposito del rilascio di questa novità per la cui distribuzione in pianta stabile andrà atteso il prosieguo, e in positivo, della fase di test da parte degli utenti della nota messaggistica in verde.