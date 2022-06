WhatsApp: usabili tutte le emoji come Reactions. In arrivo avatar nelle videocall

Ascolta questo articolo

Pur non accessoriata come Telegram, che da poco ha anche acquisito un piano un abbonamento ricco di opzioni, WhatsApp è ancora la piattaforma di messaggistica più popolare, con un team di progettazione sempre alle prese con lo sviluppo di nuove funzioni, alcune delle quali appena scoperte, al netto di un’altra, invece, già in rilascio.

La prima novità di questo breve recap riguarda WhatsApp per iOS. Nello specifico, quanto scoperto in occasione della beta 2.22.12.8 di WhatsApp per Android, poi rilevato anche in una beta per Desktop, è stato ora rinvenuto come in sviluppo anche nella beta 22.14.0.71 di WhatsApp per iOS: si tratta della possibilità di uscire dai gruppi in modo silenzioso, visto che, al contrario di oggi (la notifica di uscita viene pubblicata nella chat, per tutti), la notifica di uscita sarà inviata al solo amministratore di chat. Va comunque rilevato che, come emerso in passato (beta 2.22.12.4 per Android), sarà comunque possibile consultare un elenco degli utenti che si sono uniti in passato alla chat.

Dalla beta 2.22.15.5 di WhatsApp per Android, è invece possibile scoprire la seconda novità, forse la più interessante del recap. In questo caso, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto gli abbozzi iniziali di una funzione ancora in erba che permetterà, nel mentre si è in videochiamata, di passare ad usare un avatar. Al momento, intervenendo sulla voce “Passa all’avatar” non si è ottenuto alcun risultato e quindi è difficile sviscerare il funzionamento della futura miglioria, che – comunque – dovrebbe ricordare i Memoji, le Animoji, e le AR Emoji, con gli alterego che nei movimenti seguono le reali espressioni del viso: in compenso, sembra che, dalla sezione “Avatar Editor” si potrà personalizzare il proprio avatar e, alla fine, anche inviarlo in chat, individuali e di gruppo, come sticker.

La terza novità in quota WhatsApp si è sostanziata nella scoperta che la funzione per sfocare una parte dell’immagine, resa disponibile nell’editor di foto nell’app mobile (anche per Android), sia in via di sviluppo anche nella versione per Desktop, come confermato da alcuni screenshot estratti da una beta release per PC.

Infine, una novità in rilascio, seppur sempre nel canale sperimentale. Nelle beta 2.22.15.6 and 2.22.15.7 di WhatsApp per Android e nella beta 22.14.0.71 di WhatsApp per iOS, è emerso che, ad alcuni tester, sia stata attivata la funzione che permette di reagire ai messaggi usando qualsiasi emoji, all’insegna di un’opzione di cui si era parlato per la prima volta circa due mesi fa. Su Android, la funzione prevede che, toccando il segno “più” nella barra delle Reactions, si aprirà la tastiera virtuale mentre, facendolo su iOS, apparirà una sezione spostabile nella quale sarà possibile cercare e selezionare l’emoji preferita.