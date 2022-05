WhatsApp: niente trascrizione testuale dei messaggi audio, ancora novità per i gruppi

Ascolta questo articolo

La piattaforma di messaggistica nota come WhatsApp, che – con buona pace degli RCS di Google – è l’alternativa standard ai vecchi SMS, si è nuovamente resa protagonista di nuovi rumors, dopo quelli delle passate ore relative alle Reactions, con inedite indiscrezioni a proposito di gruppi e messaggi vocali.

Verso la metà di Maggio, approfondite analisi del codice rivelarono in WhatsApp beta per Desktop le basi di una funzione che avrebbe permesso di lasciare i gruppi silenziosamente: la stessa feature è stata appena rinvenuta anche nella beta 2.22.12.8 per Android. Ad oggi, si ricorda che, nell’uscire da un gruppo, appare un avviso, sottoposto alla pubblica attenzione, che evidenzia l’uscita dal gruppo di un utente: nel caso venisse messo a regime quanto ad oggi non palese e solo in sviluppo presso i programmatori di Menlo Park, le cose cambierebbero radicalmente.

Nello specifico, con la nuova funzione in studio per WhatsApp anche su Android, nessun avviso sarebbe pubblicato in chat all’uscita di un utente che, invece, verrebbe resa nota, per questioni di gestione, solo all’amministratore della chat di gruppo. In attesa di novità che lascino intuire il momento del rilascio di cotal feature, sempre in merito alle migliorie per WhatsApp arriva, ancora dai leaker di WABetaInfo, una brutta notizia.

Era lo scorso Settembre, quando i feature tracker in questione riferirono di un’utile funzione a cui stava lavorando Menlo Park, che avrebbe permesso di ottenere la trascrizione testuale delle note vocali ricevute dall’utente: gli screenshot emersi all’epoca avevano palesato uno stadio dei lavori piuttosto avanzato in tal senso ma, nelle scorse ore, è arrivata in merito la scoperta che, per un qualche motivo che non è dato sapere, è stato interrotto lo sviluppo di questa funzione che assolveva a una forte esigenza da parte di quegli utenti con problemi uditivi, o che non vogliono ascoltare un messaggio vocale in luoghi pubblici se sprovvisti di cuffie ed auricolari.

In conseguenza di ciò, per ottenere la trascrizione testuale delle note vocali, occorrerà continuare ad avvalersi delle tante alternative, anche gratuite, che forniscono questo servizio, scaricabili liberamente dal Play Store di Android.